Байден намагається врятувати кампанію, яку багато союзників вважають завершеною – Bloomberg

Він вважає себе найкращим кандидатом.

Цими вихідними президент США Джо Байден зібрався зі своїми головними політичними помічниками, аби повернутися до передвиборчої кампанії і зробити останню спробу врятувати свою кандидатуру на переобрання, незважаючи на шквал тривожних закликів від колег-демократів покинути президентську гонку.

Заклики вразливих демократів Палати представників і Сенату до Байдена вийти з перегонів тільки посилилися, оскільки президент був поміщений на карантин у своєму заміському будинку в Делавері після того, як у середу його тест на коронавірус виявився позитивним.

Про це пише Bloomberg.

Наближені до президента кажуть, що його рішучість лише зміцніла за останні дні, незважаючи на вмовляння деяких найвищих посадових осіб його партії. Це не допомогло заспокоїти чутки у Вашингтоні, що його кампанія з переобрання «опинилася в мертвій петлі».

На тлі прогнозів, що кінець близький, Байден виступив із заявою, в якій пообіцяв повернутися до передвиборчої кампанії наступного тижня. Віцепрезидентка Камала Гарріс сказала найбільшим донорам Демократичної партії, що президент зберігає шлях до перемоги. А голова передвиборчої кампанії Дженніфер О'Меллі Діллон у рідкісному телевізійному інтерв'ю сказала, що Байден «як ніколи налаштований на перемогу».

Чинний президент наполягає, що вважає себе найкращим кандидатом, щоб протистояти Дональду Трампу.

"Я з нетерпінням чекаю повернення в передвиборчу кампанію наступного тижня, щоб продовжити викривати загрозу порядку денного Дональда Трампа, одночасно наводячи аргументи на користь мого власного послужного списку і бачення, яке я маю для Америки", – сказав він.

Його кампанія також продовжує оголошувати про проведення благодійних заходів зі збору коштів на найближчі тижні.

"Байден знає, що «ставки на цих виборах високі", – сказав у своїй заяві прес-секретар Кевін Муньос, додавши, що «до виборів залишилося багато часу».

Нагадаємо, союзники віце-президента США Камали Гарріс почали залучати донорів-демократів, щоб підготувати фінансову підтримку для неї на випадок вибуття президента Джо Байдена з виборів.