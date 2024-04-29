Демократи в Конгресі США не підтримають відставку Джонсона – ЗМІ

Демократична партія в Палаті представників США не дозволить ультраправим республіканцям зняти Майка Джонсона з посади спікера.

Про це в інтерв’ю MSNBC заявив конгресмен-демократ Джаред Московіц.

"Демократи не підтримають спроби відставки республіканця Джонсона, якщо ультраправа депутатка Марджорі Тейлор Ґрін винесе це питання на голосування", - сказав Московіц.

Він додав, що не дозволить їй це зробити і прибрати спікера.

"Очевидно, ми почекаємо, поки наш лідер Джеффріс знайде рішення", - розказав конгресмен.

За його словами, демократи не дозволять людині, яка буквально дозволила б спалити світ своєю ізоляціоністською зовнішньою політикою і яка говорила про вихід штатів зі складу США, усувати спікера й, користуючись такою можливістю, виголошувати свої промови.

Спікер Джонсон просунув закон у Палаті представників, незважаючи на погрози Ґрін ініціювати його відставку.

І в середу президент США Джо Байден підписав пакет допомоги Україні.