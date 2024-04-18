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ПОЛІТИКА

Байден підтримує план Джонсона для України та Ізраїлю

18 квітня 2024, 08:32
Байден підтримує план Джонсона для України та Ізраїлю
Президент США закликає ухвалити його цього тижня.

Президент Байден у середу підтримав пропозицію спікера Майка Джонсона щодо трьох окремих законопроектів, які передбачають допомогу США Україні, Ізраїлю та Індо-Тихоокеанському регіону, закликавши ухвалити законопроекти цього тижня.

Про це пише The Hill.

"Палата представників має ухвалити пакет цього тижня, а Сенат має швидко за ним послідувати. Я негайно підпишу його як закон, щоб надіслати сигнал світові: Ми стоїмо з нашими друзями, і ми не дозволимо Ірану чи росії досягти успіху. Я рішуче підтримую цей пакет, який надасть критично важливу підтримку Ізраїлю та Україні, вкрай необхідну гуманітарну допомогу палестинцям у Газі та зміцнить безпеку і стабільність в Індо-Тихоокеанському регіоні. Ізраїль стикається з безпрецедентними атаками з боку Ірану, а Україна стикається з постійними бомбардуваннями з боку росії, які різко посилилися за останній місяць", — йдеться в заяві Байдена.

У середу Джонсон представив текст трьох додаткових законопроектів про національну безпеку, а четвертий законопроект, як очікується, буде оприлюднений пізніше цього ж дня.

Підтримка президентом цих законопроектів дає зелене світло демократам приєднатися до республіканців, які голосують за законопроекти про зовнішню допомогу.

Голосування за ці законопроєкти заплановане на вечір суботи, 20 квітня.

Нагадаємо, Палата представників США оприлюднила текст законопроєкту про допомогу України в розмірі майже $61 мільярда. У документі, зокрема, йдеться, що у найкоротший термін після набрання чинності закону президент США має надати Україні ракети ATACMS.

ІзраїльДжо Байдендопомога УкраїніМайк Джонсон

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