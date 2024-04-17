Палата представників США оприлюднила текст законопроєкту про допомогу України в розмірі майже $61 мільярда

У документі, зокрема, йдеться, що у найкоротший термін після набрання чинності закону президент США має надати Україні ракети ATACMS.

Спікер Палати представників Майка Джонсона опублікував текст ініціативи щодо фінансування допомоги Україні, яку можуть схвалити вже цієї суботи.

У документі вказано, що розмір загальної суми допомоги становить 60,84 млрд долларів, з яких 23,2 мільярди підуть на поповнення американських озброєнь, запасів та об'єктів.

Зокрема:

23,2 млрд доларів піде на поповнення оборонних товарів та послуг, що надаються Україні.

11,3 млрд доларів - на поточні військові операції США в регіоні.

13,8 млрд доларів - на закупівлю новітніх систем озброєнь, товарів та послуг оборонного призначення.

26 мільйонів доларів на продовження нагляду та підзвітності за допомогою та обладнанням, що надається Україні.

Нова ініціатива посилює нагляд через вимоги особистого моніторингу. Також, вимагає від партнерів і союзників сплачувати свою частку через вимоги відповідності витрат.

Вона передбачає угоду про повернення коштів за економічну підтримку з боку уряду України.

Важливим пунктом ініціативи є те, що даний закон зобов'язує президента США у найкоротший термін після набрання чинності передати Україні оперативно-тактичні ракетні комплекси великої дальності.

Нинішня пропозиція Джонсона щодо виділення допомоги Україні загалом відповідає законопроєкту, який у лютому вже схвалив Сенат, і на ухваленні якого наполягав президент Джо Байден та його однопартійці в Конгресі.

Це означає, що демократи в Палаті представників матимуть підстави підтримати ініціативу спікера. У такому разі голосів для схвалення допомоги Україні має вистачити з великим запасом, навіть якщо за це відмовиться голосувати частина республіканців-трампістів.

Загальний обсяг допомоги Україні в нинішньому законопроекті навіть трохи перевищує обсяг, передбачений сенатським проектом: 60,8 млрд дол. проти 60,2 млрд дол.

На поповнення запасів озброєнь на американських складах передбачається виділити 23,2 млрд доларів (Сенат пропонував виділити 20 млрд), на дії американських сил у Східній Європі, пропонується виділити 11,3 млрд доларів (Сенат пропонував 15 млрд), на закупівлю Україною озброєнь - 14 млрд доларів, як і в сенатській версії.

У документі пропонується покласти на президента Байдена зобов'язання передати Україні ATACMS великої дальності, "як тільки це буде можливо". Таким чином нашій країні допоможуть захистити себе і здобути перемогу над росією.

Але, як уточнюється у законопроекті, якщо глава держави вирішить, що передача ATACMS завдасть шкоди інтересам національної безпеки США, то він може відкласти постачання. У такому разі Байден буде зобов'язаний повідомити комітети з оборони Конгресу, комітети з асигнувань та міжнародних відносин Сенату та комітети з асигнувань та міжнародних відносин Палати представників.