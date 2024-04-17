Палата представників США оприлюднила текст законопроєкту про допомогу України в розмірі майже $61 мільярда
Спікер Палати представників Майка Джонсона опублікував текст ініціативи щодо фінансування допомоги Україні, яку можуть схвалити вже цієї суботи.
У документі вказано, що розмір загальної суми допомоги становить 60,84 млрд долларів, з яких 23,2 мільярди підуть на поповнення американських озброєнь, запасів та об'єктів.
Зокрема:
- 23,2 млрд доларів піде на поповнення оборонних товарів та послуг, що надаються Україні.
- 11,3 млрд доларів - на поточні військові операції США в регіоні.
- 13,8 млрд доларів - на закупівлю новітніх систем озброєнь, товарів та послуг оборонного призначення.
- 26 мільйонів доларів на продовження нагляду та підзвітності за допомогою та обладнанням, що надається Україні.
Нова ініціатива посилює нагляд через вимоги особистого моніторингу. Також, вимагає від партнерів і союзників сплачувати свою частку через вимоги відповідності витрат.
Вона передбачає угоду про повернення коштів за економічну підтримку з боку уряду України.
Важливим пунктом ініціативи є те, що даний закон зобов'язує президента США у найкоротший термін після набрання чинності передати Україні оперативно-тактичні ракетні комплекси великої дальності.
Нинішня пропозиція Джонсона щодо виділення допомоги Україні загалом відповідає законопроєкту, який у лютому вже схвалив Сенат, і на ухваленні якого наполягав президент Джо Байден та його однопартійці в Конгресі.
Це означає, що демократи в Палаті представників матимуть підстави підтримати ініціативу спікера. У такому разі голосів для схвалення допомоги Україні має вистачити з великим запасом, навіть якщо за це відмовиться голосувати частина республіканців-трампістів.
Загальний обсяг допомоги Україні в нинішньому законопроекті навіть трохи перевищує обсяг, передбачений сенатським проектом: 60,8 млрд дол. проти 60,2 млрд дол.
На поповнення запасів озброєнь на американських складах передбачається виділити 23,2 млрд доларів (Сенат пропонував виділити 20 млрд), на дії американських сил у Східній Європі, пропонується виділити 11,3 млрд доларів (Сенат пропонував 15 млрд), на закупівлю Україною озброєнь - 14 млрд доларів, як і в сенатській версії.
У документі пропонується покласти на президента Байдена зобов'язання передати Україні ATACMS великої дальності, "як тільки це буде можливо". Таким чином нашій країні допоможуть захистити себе і здобути перемогу над росією.
Але, як уточнюється у законопроекті, якщо глава держави вирішить, що передача ATACMS завдасть шкоди інтересам національної безпеки США, то він може відкласти постачання. У такому разі Байден буде зобов'язаний повідомити комітети з оборони Конгресу, комітети з асигнувань та міжнародних відносин Сенату та комітети з асигнувань та міжнародних відносин Палати представників.