кремль відправив головнокомандувача ВМФ рф у відставку – ЗМІ

Про звільнення адмірала Військово-морським флотом рф Миколу Євменова вже повідомили особовому складу.

Його посаду зайняв герой росії адмірал Олександр Моїсеєв, він тимчасово виконує обов'язки головнокомандувача ВМФ, але невдовзі повноцінно отримає цю посаду.

Про це пише російське видання Фонтанка, посилаючись на власні джерела.

Про кадрові рішення в керівництві ВМФ рф стало відомо сьогодні.

Призначення командувачем ВМФ адмірала Моїсеєва доведено до особового складу.

Адмірал Микола Євменов наразі зазначений головнокомандувачем ВМФ рф на сайті Міноборони.

В Адміралтействі думка однозначна - до свого кабінету він уже не повернеться.

Микола Євменов став головкомом ВМФ у 2019 році.

Виконуючий обов'язки адмірала Олександр Моїсеєв теж підводник і ровесник Євменова.