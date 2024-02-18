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росія зняла з посади командувача ЧФ після знищення "Цезаря Кунікова" – розвідка Британії

18 лютого 2024, 13:55
росія зняла з посади командувача ЧФ після знищення
У відомстсві прокоментували відставку командувача ЧФ РФ Соколова, який невідомо чи живий.

Про це йдеться в розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії, яку опублікували в соцмережі X (Twitter).

15 лютого російські воєнні коментатори повідомили про те, що командувача Чорноморського флоту адмірала Віктора Соколова було знято з посади.

"Проводячи аналогію з його попередником Ігорем Осиповим, можна припустити, що це, швидше за все, є результатом успіху України в потопленні різних кораблів під його командуванням. Стиль керівництва Соколова також міг зіграти певну роль у його звільненні", - йдеться в дописі. 

Разом з тим Міністерство оборони рф наразі офіційно не підтвердило інформацію про відставку.

Ймовірно, Соколова замінили віцеадміралом Сергієм Пінчуком, який обійматиме посаду виконуючого обов'язки командувача ЧФ до завершення внутрішнього розслідування щодо потоплення "Цезаря Кунікова".

 
відставкаРозвідка Британіїчф рфСоколов

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