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російський корабель "Цезарь Куніков" знищили морські ударні дрони Magura – ГУР (відео)

14 лютого 2024, 11:05
російський корабель
Wikipedia
Великий десантний корабель "Цезарь Куніков" атакували ударні морські дрони Magura V5 біля берегів окупованого Криму поруч з Алупкою.

Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України написалов в Telegram-каналі.

"14 лютого 2024 року Головне управління розвідки у взаємодії з усіма складовими Сил безпеки і оборони України знищили великий десантний корабель "Цезарь Куніков" чорноморського флоту держави-агресора росії", - йдеться в дописі.

В ГУР додали, що ворожий корабель атакували ударними морськими дронами Magura V5 біля берегів тимчасово окупованого Криму неподалік міста Алупка.

В результаті атаки "Цезарь Куніков" отримав критичні пробоїни по лівому борту і почав тонути.

"Символічно, що російський офіцер, чиїм іменем назвали корабель, був убитий рівно 81 рік тому", - додали в ГУР.

Успішну місію провели спецпризначенці "Групи 13" ГУР Міноборони України. 

В розвідці додали, що великий десантний корабель "Цезарь Куніков" проєкту 775 - одне з найновіших російських суден. Міг вміщати 87 членів екіпажу на борту. 

Терористична москва використовувала його під час воєн проти Грузії, Сирії та України.

"Пошуково-рятувальна операція окупантів успіху не мала", - підсумували в ГУР.

Нагадаємо, що сьогодні в Криму атаковано ще один російський корабель – він затонув.

 

 
ГУРЦезарь Куников

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