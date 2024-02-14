російський корабель "Цезарь Куніков" знищили морські ударні дрони Magura – ГУР (відео)

Великий десантний корабель "Цезарь Куніков" атакували ударні морські дрони Magura V5 біля берегів окупованого Криму поруч з Алупкою.

Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України написалов в Telegram-каналі.

"14 лютого 2024 року Головне управління розвідки у взаємодії з усіма складовими Сил безпеки і оборони України знищили великий десантний корабель "Цезарь Куніков" чорноморського флоту держави-агресора росії", - йдеться в дописі.

В ГУР додали, що ворожий корабель атакували ударними морськими дронами Magura V5 біля берегів тимчасово окупованого Криму неподалік міста Алупка.

В результаті атаки "Цезарь Куніков" отримав критичні пробоїни по лівому борту і почав тонути.

"Символічно, що російський офіцер, чиїм іменем назвали корабель, був убитий рівно 81 рік тому", - додали в ГУР.

Успішну місію провели спецпризначенці "Групи 13" ГУР Міноборони України.

В розвідці додали, що великий десантний корабель "Цезарь Куніков" проєкту 775 - одне з найновіших російських суден. Міг вміщати 87 членів екіпажу на борту.

Терористична москва використовувала його під час воєн проти Грузії, Сирії та України.

"Пошуково-рятувальна операція окупантів успіху не мала", - підсумували в ГУР.

Нагадаємо, що сьогодні в Криму атаковано ще один російський корабель – він затонув.