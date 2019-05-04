Британія просить ЄС відкласти Brexit до 30 червня

Британія може вийти з ЄС до виборів у Європарламент 23 травня

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей в п'ятницю звернулася до президента Європейської ради Дональда Туска з проханням відкласти Brexit до 30 червня.

Мей запропонувала, якщо британські парламентарі вчасно погодять угоду про Brexit, Британія може вийти з ЄС до виборів у Європарламент 23 травня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Але вона зазначила, що Велика Британія також готується висунути своїх кандидатів на цих виборах, якщо парламентарі не дійдуть згоди.

Нагадаємо, станом на зараз згідно з домовленостями з Євросоюзом Британія покине блок 12 квітня і відбудеться "жорсткий" Brexit, якщо парламент не схвалить відповідну угоду.

Екстрений саміт ЄС, на якому Брюссель обговорить Brexit, відбудеться 10 квітня.

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що Британія не отримає жодних додаткових коротких відтермінувань Brexit, якщо парламент не ратифікує угоду.

Британський парламент вже тричі відхиляв угоду з ЄС, про яку Мей домовилася з Брюсселем.

Нагадаємо, що глава уряду Великої Британії Тереза Мей заявила про необхідність відтермінувати Brexit, про що проситиме представників ЄС.

Рада ЄС і Європейський парламент домовилися про безвізовий режим в’їзду до Шенгенської зони для британських громадян після Brexit.