Мей погодилася відтермінувати Brexit

"Тереза Мей проситиме ЄС про продовження терміну для здійснення Brexit, щоб "зрушити кригу" у парламенті"

Глава уряду Великої Британії Тереза Мей заявила про необхідність відтермінувати Brexit, про що проситиме представників ЄС.

"Тереза Мей проситиме ЄС про продовження терміну для здійснення Brexit, щоб "зрушити кригу" у парламенті", - повідомляє BBC.

Прем'єр-міністр зазначила, що вона хоче зустрітися з лідером лейбористів Джеремі Корбіном, щоб узгодити план майбутніх відносин з ЄС.

Але вона наполягає на тому, що погоджена нею з представниками ЄС угода, яку знову відкинули парламентарії минулого тижня, залишається на порядку денному.

Тереза Мей сказала, що хоче, щоб розширення терміну Brexit було якомога коротшим - до 22 травня, щоб Британії не довелося брати участь у європейських виборах.

За підсумками саміту країн-членів ЄС в ніч проти 22 березня Євросоюз погодився відтермінувати Brexit з 29 березня до 22 травня, але за умови, що британська Палата громад проголосує за відповідну угоду наступного тижня. Якщо ж голосування провалиться, Велика Британія буде змушена вийти з ЄС 12 квітня.

Нагадаємо, що тисячі прихильників виходу Об’єднаного Королівства з Європейського Союзу влаштували протест біля парламенту в Лондоні через затримку з Brexit.