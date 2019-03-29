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У Лондоні протестують тисячі прихильників Brexit

Учасники демонстрації розмахують британськими прапорами, співають та вигукують "Brexit зараз!"
Тисячі прихильників виходу Об’єднаного Королівства з Європейського Союзу влаштували протест біля парламенту в Лондоні через затримку з Brexit.
У Лондоні протестують тисячі прихильників Brexit Фото:Reuters

"У п’ятницю – в день, коли Велика Британія першопочатково мусила покинути ЄС – в центрі Лондона біля парламенту влаштували акцію протесту тисячі прихильників Brexit. Вони протестують проти відтермінування виходу країни з Євросоюзу", - повідомляє "Укрінформ" з посиланням на Reuters.

Учасники демонстрації розмахують британськими прапорами, співають та вигукують "Brexit зараз!". Рух транспорту навколо будівлі британського парламенту перекрито. Працівники парламенту отримали повідомлення із закликом не залишатися там без поважних причин та покинути будівлю. На площі, де проходить мітинг, розгорнуто значну кількість поліції.

Особливе обурення мітингарів викликає те, що сьогодні, як відомо, Палата громад утретє відкинула угоду про вихід країни з ЄС, розроблену урядом Терези Мей.

Відтепер Лондон має повідомити Брюсселю про свої подальші кроки до 12 квітня, в іншому випадку Велика Британія залишить Європейський Союз без угоди.

Нагадаємо, що палата громад парламенту Великої Британії втретє проголосувала проти угоди про вихід з Євросоюзу, яку Тереза Мей узгодила з Брюсселем.

 
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29 03 2019 21:58
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