Парламент Британії втретє провалив угоду про Brexit
За угоду проголосували 286 депутатів, проти - 344, повідомляє "Європейська правда".
На відміну від двох попередніх голосувань, сьогодні депутати намагалися затвердити лише угоду про Brexit, яка охоплює питання, зокрема, прав громадян і суперечливого ірландського "бекстопу".
Політична декларація, яка стосується майбутніх відносин Британії з ЄС, не була поставлена на голосування.
Голосування мало вирішальне значення для подальших планів Британії відкласти Brexit до 22 травня. Лідери ЄС раніше погодилися продовжити Brexit, за умови, що Палата громад схвалить угоду про вихід.
Відповідно до рішення останнього саміту ЄС, якщо угода не затверджена, затримка Brexit буде коротшою - до 12 квітня, і тоді Британія повинна буде оприлюднити свої наступні кроки або вийти без угоди.
Сьогоднішнє голосування не було зобов'язуючим, тож не виключено, що парламент проведе ще одне наступного тижня.
Цього тижня Тереза Мей, намагаючись отримати підтримку депутатів, пообіцяла піти у відставку, якщо парламент проголосує за договір з ЄС.
Нагадаємо, що прем'єр-міністерка Великої Британії Тереза Мей заявила, що піде з посади до наступного етапу переговорів по Brexit.
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