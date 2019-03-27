Мей заявила, що піде з посади прем'єр-міністра Великої Британії до наступного етапу переговорів по Brexit

Мей не буде відповідальною за наступний етап

Прем'єр-міністерка Великої Британії Тереза Мей заявила, що піде з посади до наступного етапу переговорів по Brexit.

Вона заявила депутатам від консервативної партії, що не буде відповідальною за наступний етап.

Водночас, вона не вказала дату своєї відставки.

Нагадаємо, що напередодні Євросоюз погодився відкласти Brexit з 29 березня на 22 травня, але за умови, що британська Палата громад проголосує за відповідну угоду наступного тижня. Якщо ж голосування провалиться утретє, Великобританія буде змушена залишити ЄС 12 квітня.