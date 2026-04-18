Більшість британців хочуть повернутися до ЄС – The Guardian

Нове дослідження показало, що 53% виборців підтримують повне членство у Євросоюзі.

Через десять років після референдуму про Brexit настрої у британському суспільстві суттєво змінилися: більшість виборців підтримують повне повернення до Євросоюзу, а не лише до єдиного ринку.

Про це свідчить дослідження групи Best for Britain, яке цитує The Guardian.

Повне членство в ЄС підтримали 53% усіх британських виборців. Серед прихильників Лейбористської партії цей показник сягнув 83%, ліберал-демократів, 84%, та прихильників партії "зелених", 82%. Натомість серед консерваторів повернення до ЄС підтримали лише 39%, а серед виборців ультраправої Reform UK, лише 18%.

Попри це, правляча Лейбористська партія дотримується стриманої позиції щодо відносин з Євросоюзом, уникаючи будь-яких зобов'язань щодо зближення. Експерти дослідження попереджають, що така "стратегія мовчання" може коштувати лейбористам підтримки прогресивного електорату та традиційно лейбористських округів.

"Ми вважаємо, що компромісні рішення несуть у собі певний ризик", – зазначив експерт Best for Britain Том Бруфатто.

Аналітик Джон Кертіс, який виступив на презентації дослідження у Вестмінстері, додав, що Лейбористська партія втрачає кожного четвертого виборця на користь ліберал-демократів і "зелених", тоді як на користь Reform UK, лише кожного десятого. За його словами, саме втрата ліберального електорату може виявитися більш згубною для партії, ніж конкуренція з прихильниками Brexit.

Дослідники проаналізували шість можливих сценаріїв розвитку відносин Британії з ЄС, серед яких збереження поточного курсу лейбористів, повернення до угоди Джонсона, подальший відхід від Євросоюзу, приєднання до митного союзу та єдиного ринку, а також повне членство в ЄС.

Повернення до митного союзу та єдиного ринку, якому лейбористи досі протистоять, відкрило б болючі суперечки минулого та вимагало б передачі значної частини регуляторних повноважень на рівень ЄС. "Це вимагає глибокої дискусії про суверенітет", – наголосив Бруфатто.