ПОЛІТИКА

Більшість британців хочуть повернутися до ЄС – The Guardian

18 квітня 2026, 14:53
Більшість британців хочуть повернутися до ЄС – The Guardian
Нове дослідження показало, що 53% виборців підтримують повне членство у Євросоюзі.

Через десять років після референдуму про Brexit настрої у британському суспільстві суттєво змінилися: більшість виборців підтримують повне повернення до Євросоюзу, а не лише до єдиного ринку.

Про це свідчить дослідження групи Best for Britain, яке цитує The Guardian.

Повне членство в ЄС підтримали 53% усіх британських виборців. Серед прихильників Лейбористської партії цей показник сягнув 83%, ліберал-демократів, 84%, та прихильників партії "зелених", 82%. Натомість серед консерваторів повернення до ЄС підтримали лише 39%, а серед виборців ультраправої Reform UK, лише 18%.

Попри це, правляча Лейбористська партія дотримується стриманої позиції щодо відносин з Євросоюзом, уникаючи будь-яких зобов'язань щодо зближення. Експерти дослідження попереджають, що така "стратегія мовчання" може коштувати лейбористам підтримки прогресивного електорату та традиційно лейбористських округів.

"Ми вважаємо, що компромісні рішення несуть у собі певний ризик",  зазначив експерт Best for Britain Том Бруфатто.

Аналітик Джон Кертіс, який виступив на презентації дослідження у Вестмінстері, додав, що Лейбористська партія втрачає кожного четвертого виборця на користь ліберал-демократів і "зелених", тоді як на користь Reform UK, лише кожного десятого. За його словами, саме втрата ліберального електорату може виявитися більш згубною для партії, ніж конкуренція з прихильниками Brexit.

Дослідники проаналізували шість можливих сценаріїв розвитку відносин Британії з ЄС, серед яких збереження поточного курсу лейбористів, повернення до угоди Джонсона, подальший відхід від Євросоюзу, приєднання до митного союзу та єдиного ринку, а також повне членство в ЄС.

Повернення до митного союзу та єдиного ринку, якому лейбористи досі протистоять, відкрило б болючі суперечки минулого та вимагало б передачі значної частини регуляторних повноважень на рівень ЄС. "Це вимагає глибокої дискусії про суверенітет"– наголосив Бруфатто.

Коли путін припертий до стіни. Що зробив би Трамп, якби путін ударив по Європі? – Девід Ігнатіус
Політика
Коли путін припертий до стіни. Що зробив би Трамп, якби путін ударив по Європі? – Девід Ігнатіус
Переклад iPress – 17 квітня 2026, 14:25
Нова впевненість в Україні. Захистити себе та інших – Тімоті Еш
Політика
Нова впевненість в Україні. Захистити себе та інших – Тімоті Еш
Переклад iPress – 17 квітня 2026, 12:39
Протиповітряна оборона росії у 2026 році. Частина 3 – Дональд Гілл
Cуспільство
Протиповітряна оборона росії у 2026 році. Частина 3 – Дональд Гілл
Переклад iPress – 17 квітня 2026, 08:26
Хто контролює кошик покупок, яким керує штучний інтелект. ШІ змінить те, що ми купуємо, і те, як ми платимо – Падрайг Нолан
Технології
Хто контролює кошик покупок, яким керує штучний інтелект. ШІ змінить те, що ми купуємо, і те, як ми платимо – Падрайг Нолан
Переклад iPress – 16 квітня 2026, 15:07
Вразливість Нарви. Як вигадана російська історія стала реальною проблемою для Естонії – Politico
Політика
Вразливість Нарви. Як вигадана російська історія стала реальною проблемою для Естонії – Politico
Переклад iPress – 16 квітня 2026, 11:03
Замість Patriot. Про створення українського гібридного перехоплювача FrankenSAM для балістичних і крилатих ракет – Бенджамін Кук
Технології
Замість Patriot. Про створення українського гібридного перехоплювача FrankenSAM для балістичних і крилатих ракет – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 16 квітня 2026, 08:37
Запобігти наступній пандемії. Поєднання глобальної охорони здоров'я та ШІ для національної безпеки – National Interest
Технології
Запобігти наступній пандемії. Поєднання глобальної охорони здоров'я та ШІ для національної безпеки – National Interest
Переклад iPress – 15 квітня 2026, 15:27
Довибори й переходи депутатів розв'язали руки канадським лібералам. Прем'єр Марк Карні отримав контроль над парламентом – New York Times
Політика
Довибори й переходи депутатів розв'язали руки канадським лібералам. Прем'єр Марк Карні отримав контроль над парламентом – New York Times
Переклад iPress – 15 квітня 2026, 11:55
За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється