В ЄС домовились про безвізовий режим для британців після Brexit

Згідно з правилами ЄС, право безвізового в’їзду надається за умови взаємності

Рада ЄС і Європейський парламент домовилися про безвізовий режим в’їзду до Шенгенської зони для британських громадян після Brexit.

Згідно з ухваленими домовленостями, британцям не знадобиться віза для короткотермінових поїздок (90 днів протягом 180 днів) до Шенгенської зони, інформує "Європейська правда".

Надалі досягнуту домовленість про звільнення від віз повинні офіційно ухвалити Європейський парламент та Рада ЄС.

Згідно з правилами ЄС, право безвізового в’їзду надається за умови взаємності. Уряд Сполученого Королівства вже заявив, що не має наміру вимагати візи від громадян ЄС, які подорожують до Великої Британії для короткострокового перебування.

У разі, якщо Сполучене Королівство введе візові вимоги для громадян принаймні однієї держави-члена ЄС в майбутньому, буде застосовуватися механізм взаємності.

Європейська комісія буде стежити за дотриманням принципу взаємності і негайно інформувати Європейський парламент і Раду ЄС про будь-які події, які можуть поставити під загрозу дотримання цього принципу.

Нагадаємо, що глава уряду Великої Британії Тереза Мей заявила про необхідність відтермінувати Brexit, про що проситиме представників ЄС.