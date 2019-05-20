Главу британської партії за вихід з ЄС облили молочним коктейлем
"Сумно, що деякі противники виходу Британії з ЄС стають все більш радикальними, до такої міри, що стає неможливо нормально вести кампанію", - написав Найджел Фараж Twitter після нападу, повідомляє "Інтерфас-Україна".
"Щоб демократія працювала, необхідна смиренність тих, хто програв, а політики, які не прийняли результати референдуму, привели нас до цього", - додав Фараж.
Поліція затримала молодого чоловіка, який скоїв це правопорушення. Ним виявився 32-річний британець Пол Кроутер, який заявив, що не розкаюється в своїх діях.
"Це право - протестувати проти таких людей, як він", - заявив він журналістам, зазначивши, що купив коктейль зі смаком банана і солоної карамелі і не шкодує, що йому не вдалося його випити.
"Я його дуже хотів випити, але думаю, що застосував його з більшою користю", - додав чоловік.
Журналісти зазначають, що політик прийшов у лють після інциденту і відчитав співробітників своєї служби безпеки.
Раніше Н.Фараж очолював Партію незалежності Сполученого Королівства (UKIP). Партія бере участь у виборах до Європарламенту, і їй пророкують гарні шанси на перемогу.
Нагадаємо, що вихід Британії з Євросоюзу на референдумі в червні 2016 року підтримали понад 17 мільйонів британців (51,89% учасників референдуму).
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