Главу британської партії за вихід з ЄС облили молочним коктейлем

"Сумно, що деякі противники виходу Британії з ЄС стають все більш радикальними, до такої міри, що стає неможливо нормально вести кампанію"

Лідера Brexit Party, ярого прихильника виходу Британії з ЄС, Найджела Фаража під час виступу в місті Ньюкасл облили молочним коктейлем на знак протесту проти його промови.

"Сумно, що деякі противники виходу Британії з ЄС стають все більш радикальними, до такої міри, що стає неможливо нормально вести кампанію", - написав Найджел Фараж Twitter після нападу, повідомляє "Інтерфас-Україна".

"Щоб демократія працювала, необхідна смиренність тих, хто програв, а політики, які не прийняли результати референдуму, привели нас до цього", - додав Фараж.

Поліція затримала молодого чоловіка, який скоїв це правопорушення. Ним виявився 32-річний британець Пол Кроутер, який заявив, що не розкаюється в своїх діях.

"Це право - протестувати проти таких людей, як він", - заявив він журналістам, зазначивши, що купив коктейль зі смаком банана і солоної карамелі і не шкодує, що йому не вдалося його випити.

"Я його дуже хотів випити, але думаю, що застосував його з більшою користю", - додав чоловік.

Журналісти зазначають, що політик прийшов у лють після інциденту і відчитав співробітників своєї служби безпеки.

Раніше Н.Фараж очолював Партію незалежності Сполученого Королівства (UKIP). Партія бере участь у виборах до Європарламенту, і їй пророкують гарні шанси на перемогу.

Нагадаємо, що вихід Британії з Євросоюзу на референдумі в червні 2016 року підтримали понад 17 мільйонів британців (51,89% учасників референдуму).