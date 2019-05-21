Уряд Британії погодився на компроміси у законопроекті щодо Brexit-угоди, — ЗМІ
“Уряд погодився з планом Терези Мей щодо її законопроекту про угоду про вихід з ЄС, включаючи з компромісами, які повинні забезпечити голоси депутатів (від опозиційної партії — ред.) Лейбор”, - йдеться в "Укрінформ" з посиланням на BBC.
Зазначається, що законопроект буде поставлений на голосування на початку червня, і в разі його провалу прем'єр-міністр, ймовірно, буде змушена піти у відставку.
Як повідомлялося, у березні Тереза Мей заявила, що подасть у відставку з поста прем'єр-міністра, якщо британський парламент схвалить угоду про Brexit. До цього вона вже тричі намагалася провести через парламент угоду про Brexit, однак безуспішно. Наступна спроба затвердити угоду запланована на початку червня.
Велика Британія повинна була вийти з Європейського Союзу 29 березня, але цей термін був перенесений на 12 квітня, а потім — на 31 жовтня, у зв'язку з тим, що Мей не вдається домовитися з парламентом про умови Brexit.
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