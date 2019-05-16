Дату відставки Мей визначать після голосування за угоду про Brexit

"Ми домовилися, що зустрінемося після другого читання законопроекту, щоб узгодити графік виборів нового лідера Консервативної і юніоністської партії"

Прем’єрка Британії Тереза Мей відмовилась назвати дату свої відставки, але пообіцяла узгодити графік виборів нового лідера у найближчі тижні.

Про це йшлося на засіданні комітету Консервативної партії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Independent.

Високопоставлені члени комітету провели зустріч з Мей на тлі зростаючого тиску на неї щодо оголошення дати відставки.

Голова комітету Грем Брейді повідомив, що він знову зустрінеться з Мей у червні, щоб "узгодити графік виборів нового лідера" після голосування за угоду про Brexit.

"Прем'єр-міністр сповнена рішучості забезпечити наш вихід з Європейського Союзу і присвячує свої зусилля забезпеченню другого читання угоди на тижні, що починається 3 червня 2019 року, затвердження цієї угоди і виходу Сполученого Королівства з Європейського Союзу влітку" - заявив він.

"Ми домовилися, що зустрінемося після другого читання законопроекту, щоб узгодити графік виборів нового лідера Консервативної і юніоністської партії" – додав Брейді.

За його словами, зустріч відбудеться незалежно від того, яким буде результат голосування щодо угоди.

Нагадаємо, що парламент Британії підтримав відтермінування Brexit до 30 червня.