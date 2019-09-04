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Парламент Британії підтримав відтермінування Brexit до 30 червня

Євросоюз готовий надати Великій Британії довготривалу відстрочку, але вимагає, щоб Британія взяла участь у виборах до Європарламенту
Палата громад парламенту Великої Британії підтримала пропозицію уряду звернутися до ЄС із проханням відтермінувати Brexit до 30 червня.
Парламент Британії підтримав відтермінування Brexit до 30 червня Протестувальники на ірландському кордоні

Hішення підтримали 420 депутатів, 110 були проти, повідомляє "Європейська правда".

Британська премєрка Тереза Мей сьогодні відвідує Берлін і Париж, щоб обговорити з ключовими лідерами ЄС потенційну затримку Brexit до 30 червня. Позачерговий саміт ЄС розгляне це питання 10 квітня.

Якщо ЄС дасть згоду на затримку, це означатиме, що Британія не вийде 12 квітня без угоди. Це також означатиме, що Британії доведеться брати участь у виборах до Європейського парламенту в травні.

Євросоюз готовий надати Великій Британії довготривалу відстрочку, але вимагає, щоб Британія взяла участь у виборах до Європарламенту в травні, "щиро співпрацювала" та не підривали важливі реформи в ЄС і інституції блоку, якщо залишатиметься членом тривалий час.

Головний переговорник ЄС щодо Brexit Мішель Барньє сьогодні заявив, що рішення про час відтермінування буде залежати від аргументів Лондона.

Раніше повідомляли, що Палата лордів і Палата громад британського парламенту у понеділок остаточно ухвалили закон, який вимагає від прем’єрки Терези Мей консультуватися з депутатами щодо тривалості відтермінування Brexit і запобігає виходу з ЄС без угоди.

Нагадаємо, що вихід Британії з Євросоюзу на референдумі в червні 2016 року підтримали понад 17 мільйонів британців (51,89% учасників референдуму).

 
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09 04 2019 20:14
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