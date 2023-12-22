Британський підліток, який зламав GTA 6, отримав безстрокове ув'язнення в лікарні

Він здійснив атаку на Rockstar Games, використовуючи лише Amazon Firestick, мобільний телефон та готельний телевізор.

Британський підліток Аріон Куртадж, який страждає на гострий аутизм, зламав Rockstar Games та викрав 90 роликів з ще не виданої гри Grand Theft Auto 6 (GTA 6). Його засудили до безстрокового ув’язнення в лікарні.

Про це повідомляє The Guardian.

18-річний член хакерської групи Lapsus$ Аріон Куртадж перебував під вартою поліції в готелі Travelodge за взлом програмного забезпечення компанії Nvidia і BT/EE. Попри арешт та конфіскацію ноутбука він здійснив ще одну хакерську атаку на систему Rockstar Games.

Підліток використав Amazon Firestick, телевізор у готелі та мобільний телефон. Він проникнув у внутрішню систему обміну повідомленнями компанії Slack, щоб зробити заяву: "Якщо Rockstar не зв'яжеться зі мною в Telegram протягом 24 годин, я почну публікувати вихідний код". Згодом Куртадж розмістив ролики та вихідний код на форумі.

Суд врахував, що, перебуваючи під вартою, Куртадж був агресивним та отримав десятки скарг про тілесні ушкодження або пошкодження майна. Лікарі визнали його нездатним постати перед судом через гострий аутизм. Оцінка психічного здоров'я показала, що він «продовжує висловлювати намір повернутися до кіберзлочинності якнайшвидше» та назвала його «дуже мотивованим».

Підліток залишиться в лікарні під охороною довічно, поки лікарі не визнають, що він більше не становить небезпеки, заявив суд.

Ця справа спонукала поліцію порадити батькам стежити за тим, як їхні діти користуються Інтернетом. "Цей випадок слугує прикладом небезпек, на які можуть наражатися молоді люди, перебуваючи в Інтернеті, і серйозних наслідків, які це може мати для їхнього подальшого майбутнього", — зазначила представниця поліції лондонського району Сіті Аманда Горсбург.

Багато молодих людей бажають дослідити, як працюють технології та які слабкі місця вони мають. "На жаль, цифровий світ також може бути спокусливим для молодих людей з неправильних причин", — додала вона.

Від кібератак угрупування Lapsus$ в період з серпня 2020 року по вересень 2022 року постраждали телекомунікаційна компанія, виробник комп'ютерних деталей, ігрові компанії та інші. Компанія Rockstar Games повідомила суду, що хакерська атака коштувала їй $5 мільйонів на відновлення, а також тисячі годин робочого часу співробітників.