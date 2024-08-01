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ПОЛІТИКА

ЦРУ відіграло ключову роль у масштабному обміні ув'язненими з росією – CNN

01 серпня 2024, 19:56
ЦРУ відіграло ключову роль у масштабному обміні ув'язненими з росією – CNN
Фото: з вільного доступу
Останню пропозицію щодо обміну розвідці росії представили "в третій країні" наприкінці червня, де були присутні співробітники ЦРУ.

Центральне розвідувальне управління США завдяки багаторічним контактам із російською розвідкою "зіграло вирішальну роль" в обміні ув’язнених, який відбувся 1 серпня.

Про це високопосадовець США повідомив CNN на умовах анонімності.

За інформацією телеканалу, директор  ЦРУ Білл Бернс разом із іншими співробітниками управління брали безпосередню участь у переговорах про обмін.

Останню пропозицію щодо обміну розвідці росії представили "в третій країні" наприкінці червня, де були присутні співробітники ЦРУ. На початку липня російська сторона повідомила Бернсу, що загалом погоджується на пропозицію. У середині липня її остаточно схвалили.

Нагадаємо, медіа в останні дні помітили ознаки підготовки потенційного великого обміну в’язнями між кількома західними країнами і росією, а також білоруссю. Зокрема, йшлося про те, що до такого потенційного обміну залучені Сполучені Штати, Німеччина, Словенія та Британія.

У четвер Туреччина офіційно підтвердила обмін 26 ув’язнених, які утримувалися у в'язницях семи різних країн – США, Німеччини, Польщі, Словенії, Норвегії, росії та білорусі.

Серед іншого, звільнили репортера The Wall Street Journal Евана Гершковича і морського піхотинця США Пола Уілана, ув'язненого в білорусі громадянина Німеччинии Ріко Крігера та російського опозиціонера Іллю Яшина.

ЦРУобмінув’язнення

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