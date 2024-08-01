Туреччина виступила посередником в історичному обміні ув’язненими між росією та країнами Заходу (оновлено)

Це найбільший обмін увʼязненими між Заходом та росією з часів Холодної війни.

Національна розвідувальна організація Туреччини (MIT) заявила, що 1 серпня в Анкарі відбулась "наймасштабніша за останній час" операція з обміну ув’язненими між росією та країнами Заходу.

Про це пише TRT Haber.

У межах операції було звільнено 26 ув’язнених, які утримувалися у в'язницях семи різних країн – США, Німеччини, Польщі, Словенії, Норвегії, росії та білорусі, заявила турецька сторона.

"У межах операції обміну 10 ув’язнених, зокрема двоє дітей, були передані росії, 13 ув’язнених – Німеччині, три ув’язнені – США і три – Туреччині загалом 7 літаками, 2 літаками з США і по одному літаку з Німеччини, Польщі, Словенії, Норвегії та росії", – йдеться в повідомленні.

Там підтверджують, що в межах обміну звільнили репортера The Wall Street Journal Евана Гершковича і морського піхотинця США Пола Уілана, ув'язненого в Білорусі громадянина Німеччинии Ріко Крігера, російського опозиціонера Іллю Яшина і офіцера ФСБ, убивцю Вадима Красікова.

Турецька розвідка стверджує, що відігравала посередницьку роль в обміні, а також координувала процес і забезпечувала його безпеку. Одним із фінальних етапів стала зустріч представників сімох країн у Туреччині в липні.

"Після завершення процедур узгодження з країнами-учасницями, перевірки стану здоров'я заручників та виконання інших необхідних вимог заручники були розміщені на літаках країн, до яких вони мали летіти, за згодою та інструкціями MİT", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, медіа в останні дні помітили ознаки підготовки потенційного великого обміну в’язнями між кількома західними країнами і росією, а також білоруссю. Зокрема, йшлося про те, що до такого потенційного обміну залучені Сполучені Штати, Німеччина, Словенія та Британія.

Тим часом видання The Insider опублікувало списки людей, обмін яких погодили рф та США. Так, кремль відпустив: