Туреччина виступила посередником в історичному обміні ув’язненими між росією та країнами Заходу (оновлено)
Національна розвідувальна організація Туреччини (MIT) заявила, що 1 серпня в Анкарі відбулась "наймасштабніша за останній час" операція з обміну ув’язненими між росією та країнами Заходу.
Про це пише TRT Haber.
У межах операції було звільнено 26 ув’язнених, які утримувалися у в'язницях семи різних країн – США, Німеччини, Польщі, Словенії, Норвегії, росії та білорусі, заявила турецька сторона.
"У межах операції обміну 10 ув’язнених, зокрема двоє дітей, були передані росії, 13 ув’язнених – Німеччині, три ув’язнені – США і три – Туреччині загалом 7 літаками, 2 літаками з США і по одному літаку з Німеччини, Польщі, Словенії, Норвегії та росії", – йдеться в повідомленні.
Там підтверджують, що в межах обміну звільнили репортера The Wall Street Journal Евана Гершковича і морського піхотинця США Пола Уілана, ув'язненого в Білорусі громадянина Німеччинии Ріко Крігера, російського опозиціонера Іллю Яшина і офіцера ФСБ, убивцю Вадима Красікова.
Турецька розвідка стверджує, що відігравала посередницьку роль в обміні, а також координувала процес і забезпечувала його безпеку. Одним із фінальних етапів стала зустріч представників сімох країн у Туреччині в липні.
"Після завершення процедур узгодження з країнами-учасницями, перевірки стану здоров'я заручників та виконання інших необхідних вимог заручники були розміщені на літаках країн, до яких вони мали летіти, за згодою та інструкціями MİT", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, медіа в останні дні помітили ознаки підготовки потенційного великого обміну в’язнями між кількома західними країнами і росією, а також білоруссю. Зокрема, йшлося про те, що до такого потенційного обміну залучені Сполучені Штати, Німеччина, Словенія та Британія.
Тим часом видання The Insider опублікувало списки людей, обмін яких погодили рф та США. Так, кремль відпустив:
- Евана Гершковича (кореспондент The Wall Street Journal, "обвинувачувався" рф у шпигунстві);
- Володимира Кара-Мурзу (опозиціонер, засуджений за антивоєнну позицію);
- Лілію Чанишеву (засуджена координаторка штабу Навального);
- Іллю Яшина (опозиціонер, засуджений за антивоєнну позицію);
- Ксенію Фадєєву (засуджена координаторка штабу Навального);
- Андрія Пивоварова (опозиціонер, засуджений за антивоєнну позицію);
- Пола Вілана (колишній американський морпіх, "обвинувачувався" РФ у шпигунстві);
- Алсу Курмашеву (журналістка татаро-башкирської служби "Радіо Свобода", засуджена за антивоєнну позицію);
- Олега Орлова (співзасновник правозахисного центру "Меморіал", засуджений за антивоєнну позицію);
- Олександру Скочиленко (російська художниця, засуджена за антивоєнну позицію);
- Дітера Вороніна (громадянин росії і Німеччини, "обвинувачувався" у держзраді за передачу університету в Цюриху інформації про російських військових у Сирії);
- Кевіна Ліка (школяр, громадянин Німеччини та рф, "обвинувачувався" у шпигунстві);
- Ріко Крігера (громадянин Німеччини, ексбоєць полку Каліноўскага, засуджений у Білорусі до страти);
- Патріка Шебеля (громадянин Німеччини, "обвинувачувався" у спробі ввезення до рф цукерок з марихуаною);
- Германа Мойжеса (юрист, керуючий партнер групи компаній "Аверс Німеччина", яка надавала росіянам допомогу з отриманням ВНП у Європі, "обвинувачувався" в рф у держзраді);
- Вадима Останіна (засуджений координатор штабу Навального).
- У свою чергу Сполучені Штати та їх союзники віддадуть росії наступних людей:
- Вадіма Красікова (співробітник спецпідрозділу ФСБ, який займається політичними вбивствами, засуджений у Німеччині за вбивство чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі);
- Артема Дульцева (засуджений у Словенії за шпигунство);
- Ганну Дульцеву (засуджена у Словенії за шпигунство);
- Михайла Мікушина (дослідник з Університету Тромсе у Норвегії, засуджений за шпигунство);
- Павла Рубцова (іспанський журналіст російського походження, засуджений у Польщі за шпигунство та співпрацю з ГРУ рф);
- Романа Селезньова (кібершахрай, засуджений у США);
- Владислава Клюшина (підрядник російських силових міністерств, засуджений у США за інсайдерську торгівлю акціями);
- Вадима Конощенка (засуджений за обхід американських санкцій проти рф).