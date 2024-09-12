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Норвегія зніме ембарго на постачання оборонної продукції для Туреччини

12 вересня 2024, 12:49
Норвегія зніме ембарго на постачання оборонної продукції для Туреччини
Фото: Главком
Речник МЗС Туреччини висловив задоволення.

Уряд Норвегії вирішив зняти обмеження щодо оборонної промисловості, які були накладені на Туреччину 5 років тому.

Про це повідомив речник МЗС Туреччини Онджу Кечелі в соцмережі X (Twitter).

"Такі обмеження не відповідають духу Альянсу", - йдеться в дописі. 

В середу міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде провів розмову з турецьким колегою Хаканом Фіданом. Під час цієї розмови Ейде повідомив Фідану про рішення Ослом. 

МЗС Норвегії підтвердило цей рішення і відзначило, що норвезький уряд вирішив нормалізувати свою практику щодо експорту продукції, пов’язаної з обороною, і товарів подвійного призначення для військового використання до Туреччини.

Раніше Норвегія попередила про зростання ризику атак на газову та нафтову інфраструктуру з боку росії.

 

НорвегіяТуреччиназброяембарго

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