Норвегія попереджає про зростання ризику атак на газову та нафтову інфраструктуру з боку росії

Країна є великим постачальником газу та нафти.

Глава зовнішньої розвідки Норвегії віцеадмірал Нільс Андреас Стенсоенес вважає, що диверсії росії у його країні стали більш ймовірними. Зокрема, мова йде про обʼєкти газової та нафтової інфраструктури.

Про це повідомляє Reuters.

Він відмічає, що росіяни стали сміливішими у протидії західної підтримки України. За його словами, "рівень ризику змінився".

"Ми вважаємо, що диверсія більш імовірна, і ми бачимо диверсійні акти, які зараз відбуваються в Європі, що свідчить про те, що вони [росіяни] трохи просунулися в цьому масштабі", — заявив Стенсоенес.

Норвегія є найбільшим постачальником газу в Європі та великим експортером сирої нафти. Стенсонес не надав конкретних відомостей про російські загрози, які самі росіяни називають "залякуваннями Заходу". Голова норвезької розвідки підкреслив, що ізольована росія мало що втратить від подібних кроків, але буде обережною, аби не задіяти статтю НАТО про колективну безпеку.