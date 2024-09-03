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Туреччина підтвердила, що подала заявку у БРІКС

03 вересня 2024, 20:08
Туреччина підтвердила, що подала заявку у БРІКС
Фото: irontimes.com
Нещодавно до організації приєдналися додаткові чотири члени: Іран, ОАЕ, Ефіопія та Єгипет.

Речник Партії справедливості та розвитку Туреччини Омер Челік підтвердив, що Стамбул розпочав процес вступу до неформального об’єднання держав БРІКС.

Про це пише турецьке видання Yeni Şafak.

Політик нагадав слова турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана, який висловив прагнення Туреччини стати членом БРІКС.

"Ця наша вимога зрозуміла, процес триває. Конкретних новин у цьому відношенні немає. Якщо вони будуть, ми про них розповімо", – сказав Челік.

Нагадаємо, що вчора, 2 вересня, Туреччина офіційно подала заявку на приєднання до групи країн БРІКС.

Китай оголосив, що підтримує участь більшої кількості країн-однодумців у співпраці в рамках БРІКС, зокрема і Туреччини.

БРІКС (від англійської Brazil, Russia, India, China, South Africa) - це це міжнародна організація найбільших за площею та населенням країн, що розвиваються. 

ТуреччинаБРІКС

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