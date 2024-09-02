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Туреччина офіційно подала заявку на приєднання до групи країн БРІКС – Bloomberg

02 вересня 2024, 14:55
Туреччина офіційно подала заявку на приєднання до групи країн БРІКС – Bloomberg
Фото: unian.ua
При цьому Міністерство закордонних справ і адміністрація Ердогана відмовилися від коментарів.
Туреччина офіційно подала заявку на приєднання до групи країн з ринковою економікою, що формується, БРІКС.
 
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.
 
Видання зазначило, що Анкара прагне зміцнити свій глобальний вплив і налагодити нові зв'язки за межами своїх традиційних західних союзників. Обізнані джерела зазначили, що адміністрація президента Реджепа Таїпа Ердогана намагається змістити геополітичний центр ваги від розвинених економік.
 
Новий дипломатичний крок країни відображає її прагнення розвивати зв'язки з усіма сторонами в багатополярному світі, при цьому виконуючи свої зобов'язання як ключового члена НАТО, заявили джерела. Вони додали, що цей крок викликаний розчаруванням через відсутність прогресу в її багаторічній спробі вступити до Євросоюзу.
 
Ця заявка також частково є результатом розбіжностей з іншими членами НАТО після того, як Туреччина підтримувала тісні зв'язки з рф після її вторгнення в Україну 2022 року, додали джерела.
 
При цьому Міністерство закордонних справ і адміністрація Ердогана відмовилися від коментарів.

 

Туреччинавійна в УкраїніБРІКСросія окупанти

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