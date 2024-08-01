Журналіст WSJ та ексморпіх США звільнені в обміні з росією (оновлено)

Чоловіки прямують до місць призначення за межами росії. США та їхні союзники повернуть ув’язнених до росії, яких вони утримують згідно з угодою.

росія звільнила кореспондента The Wall Street Journal Евана Гершковича та колишнього американського морського піхотинця Пола Вілана у рамках обміну ув'язненими.

Про це повідомляє Bloomberg.

"росія звільняє репортера Wall Street Journal Евана Гершковича та колишнього морського піхотинця США Пола Вілана в ході великого обміну полоненими між країнами", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича затримали у росії наприкінці березня 2023 року за нібито шпигунство. Його звинуватили у тому, що кореспондент нібито збирав інформацію про "Уралвагонзавод" за дорученням ЦРУ.

Гершковича засудили до 16 років колонії суворого режиму у липні 2024 року.

Колишнього морпіха США Пола Вілана заарештували в москві в грудні 2018 року за звинуваченням у шпигунстві. Його засудили до 16 років ув’язнення в травні 2020 року.

Західні та російські ЗМІ повідомляють про підготовку до великого обміну ув'язненими між рф та білоруссю з одного боку та США, Німеччиною, Словенією і Британією з іншого боку.

Очікується, що це буде найбільший обмін політув'язненими та засудженими з часів холодної війни. ЗМІ повідомляли, що росія може звільнити від 20 до 30 ув'язнених. США та інші країни своєю чергою можуть передати москві засуджених шпигунів та незаконних торговців.

Також москва раніше дала зрозуміти, що хоче домогтися обміну Вадима Красікова, який був засуджений у Німеччині до довічного ув'язнення за вбивство колишнього чеченського командира.

Сполучені Штати Америки (США), російська федерація, Німеччина та ще "три західні країни" домовились про обмін 24-ма ув'язненими. У списку є Вадим "Соколов" Красіков, який у 2019-му вбив Зелімхана Хангошвілі на території Німеччини.

В рамках обміну, щонайменше 12 політичних в'язнів, які утримуються в росії, будуть звільнені до Німеччини.

До рф повернуться вісім громадян, серед яких є й ті, хто підозрюється у зв'язках з російською розвідкою. Серед них, наприклад, Вадим Красіков, який відбуває довічне ув'язнення за вбивство в Німеччині. Підозрюється, що вбивство скоєно на замовлення російської влади.

Також очікується, що до США буде доставлений критик Кремля й редактор Washington Post Володимир Кара-Мурза.