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ПОЛІТИКА

російські спецслужби схопили журналіста WSJ, який писав про ПВК "вагнер"

30 березня 2023, 11:53
російські спецслужби схопили журналіста WSJ, який писав про ПВК
Джерело: kartoteka
Гершкович їздив писати про ставлення росіян до війни і про вербування місцевих жителів у ПВК "Вагнер".

російська ФСБ затримала в Єкатеринбурзі журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича, проти нього порушили кримінальну справу про шпигунство.

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ "Радио Свобода", "Meduza", пише РБК – Україна.

Гершкович їздив писати про ставлення росіян до війни і про вербування місцевих жителів у ПВК "Вагнер". У поїздці його супроводжував місцевий активіст Ярослав Ширшиков.

Учора єкатеринбурзьке видання "Вечерние ведомости" повідомило, що в центрі міста біля ресторану Bukowski Grill, де раніше зустрічалися Ширшиков і Гершкович, люди в цивільному затримали чоловіка, натягнувши йому на голову светр. Ширшиков припустив, що це міг бути американський журналіст.

Також про Гершковича написав неофіційний телеграм-канал адміністрації губернатора Свердловської області: "Учора в Єкатеринбурзі дійсно затримали журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича. Ситуація дуже серйозна".

Як розповіло виданню "Meduza" джерело серед західних журналістів, які працюють у москві, крім відвідування Єкатеринбурга, Гершкович їздив до Нижнього Тагілу. Там розташоване оборонне підприємство "Уралвагонзавод".

Гершкович близько шести років живе в москві, висвітлюючи події в росії та Україні для The Wall Street Journal.

Раніше він працював в Agence France-Presse, The Moscow Times і The New York Times.

Останню статтю за авторством Гершковича The Wall Street Journal опублікувала 28 березня : Економіка росії починає руйнуватися. Наступного року грошей не буде.

арештФСБжурналістThe Wall Street Journal

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