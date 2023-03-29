Економіка росії починає руйнуватися. Наступного року грошей не буде – Wall Street Journal

російська конячка – тобто економіка – нарешті таки подихає. Так вважає американська ділова газета Wall Street Journal. Ціна на нафту, а отже і доходи бюджету падають, економіка котиться у прірву, і схоже, це на довгі роки. Натомість путін обіцяє росіянам замість масла зброю. Правда незрозуміло, хто її вироблятиме. І що головне, всі ці позитивні для українського ока речі написані в американській газеті зі слів росіян. Причому неважливо – тих, які встигли втекти, чи тих, які все ще в росії "аналізують" економіку.

Перші місяці російського вторгнення в Україну минулого року спричинили зростання цін на нафту і природний газ, що принесло москві величезні прибутки. Але ці дні минули. Це намагається довести американська Wall Street Journal.

Ціни на нафту падають, дефіцит російського бюджету зростає. Дилема "війна чи населення" посилюється

"Війна триває вже другий рік, а західні санкції стають дедалі жорсткішими, державні доходи росії скорочуються, а її економіка перейшла на нижчі темпи зростання, ймовірно, в довгостроковій перспективі", – стверджує Wall Street Journal.

Найбільші експортні товари країни – газ і нафта – втратили основних клієнтів. Державні фінанси напружені. Рубль впав більш ніж на 20% з листопада по відношенню до долара. Робоча сила скоротилася, оскільки молодь відправляється на фронт або тікає з країни через побоювання бути призваною до армії. Невизначеність стримує інвестиції в бізнес.

"російська економіка вступає в довгострокову регресію", – цитує WSJ колишню чиновницю Центрального банку росії Олександру Прокопенко, яка залишила країну невдовзі після вторгнення.

Втім, на думку видання, поки немає жодних ознак того, що економічні труднощі є настільки серйозними, аби у короткостроковій перспективі загрожувати здатності росії вести війну. Проте дефіцит державних доходів свідчить, що дилема, як узгодити зростаючі військові витрати із субсидіями і соціальними витратами, посилюється.

російський мільярдер Олег Дерипаска попередив цього місяця, що в росії закінчуються гроші. "Наступного року грошей не буде, нам потрібні іноземні інвестори", – заявив сировинний магнат на економічній конференції.

Залежність від Китаю, знижка на російську нафту та дефіцит бюджету

"росія значною мірою втратила сусідній європейський ринок; західні інвестори виходять із рф, а москва стає все більш залежною від Китаю. Це загрожує втілити в життя давні побоювання росії перетворитися на економічну колонію свого домінуючого південного сусіда", – вважає американське видання.

"Попри стійкість у короткостроковій перспективі, довгострокова картина для росії є похмурою: москва буде набагато більше орієнтована всередину і надмірно залежна від Китаю", – прокоментувала ситуацію для WSJ старша наукова співробітниця Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Лондоні Марія Шагіна.

"Значною мірою погіршення перспектив пов'язане з невдалою минулорічною ставкою путіна на те, що він може використати російські поставки енергоносіїв для обмеження підтримки України з боку Західної Європи.

Європейські уряди, замість того, щоб зменшити свою підтримку Києва, швидко почали шукати нові джерела природного газу та нафти. Більшість потоків російського газу до Європи припинилися, і після початкового стрибка світові ціни на газ різко впали. Зараз москва заявляє, що скоротить видобуток нафти на 5% до червня порівняно з попереднім рівнем. Вона продає свою нафту зі знижкою до світової ринкової ціни.

Як наслідок, за перші два місяці цього року енергетичні доходи рф впали майже наполовину порівняно з минулим роком, а бюджетний дефіцит поглибився. За перші два місяці фіскальний розрив сягнув 34 мільярдів доларів, що еквівалентно більш ніж 1,5% від загального обсягу економічного виробництва країни. Це змушує москву глибше занурюватися у свій суверенний фонд, один із головних антикризових буферів.

Уряд все ще може позичати на внутрішньому ринку, а в суверенному фонді все ще є 147 мільярдів доларів, навіть після того, як він скоротився на 28 мільярдів доларів після вторгнення. росія знайшла способи продавати свою нафту до Китаю та Індії. Натомість Китай почав постачати багато комплектуючих, які раніше росія отримувала із Заходу", – наголошує WSJ.

Масла не буде, натомість буде зброя. Економіка падатиме далі

російські чиновники визнають труднощі, але кажуть, що економіка швидко адаптувалася. путін заявив, що його уряд ефективно протидіє загрозам для економіки.

"Ви знаєте, є такий вислів: "зброя проти масла", – сказав путін у своєму зверненні до нації минулого місяця. – Звичайно, національна оборона є головним пріоритетом, але при вирішенні стратегічних завдань у цій сфері ми не повинні повторювати помилок минулого і не маємо руйнувати власну економіку".

Wall Street Journal нагадує, що протягом понад 20-річного правління путіна високі доходи від продажу нафти і газу підтримували суспільний договір, згідно з яким більшість росіян залишалися осторонь від опозиційної політики і протестів в обмін на зростання рівня життя.

За оцінками Міжнародного валютного фонду, потенційний темп зростання рф – темп, на який вона могла б зростати, не побоюючись інфляції, становив близько 3,5% до 2014 року – року, коли вона захопила Крим. Деякі економісти кажуть, що зараз цей показник знизився до близько 1%, оскільки продуктивність знижується, а економіка стає технологічно відсталою і більш ізольованою.

"Для такої економіки, як російська, 1% – це ніщо, це навіть не рівень підтримки", – сказала Wall Street Journal Прокопенко.

Працювати нема кому. Або "чмобіки", або емігранти

Центральний банк заявив цього місяця, що падіння експорту, обмежений ринок праці та збільшення державних витрат погіршують інфляційні ризики. У лютому інфляція в росії становила близько 11% порівняно з аналогічним місяцем минулого року. Центробанк зазначив, що у найближчі місяці цей показник тимчасово опуститься нижче 4%, хоча це пов'язано з високою базою порівняння, яка склалася після різкого зростання цін у минулому році після вторгнення. Ряд інших економічних показників також тимчасово покращаться в найближчі місяці через такі ефекти бази, кажуть економісти.

За даними московського Інституту економічної політики імені Гайдара, які цитує WSJ, промисловість країни переживає найсильніший дефіцит робочої сили з моменту початку спостережень у 1993 році. Аналогічно вважає центробанк, який констатує: відтік мізків після вторгнення і 300-тисячна військова мобілізація минулої осені призвели до того, що близько половини підприємств зіткнулися з нестачею робочих рук. Найбільшим попитом користуються слюсарі, зварювальники та оператори машин.

Компанії адаптуються до західних заборон на імпорт. Хоча москва збільшила імпорт технологій, критично важливих для її війни в Україні, з інших країн, у тому числі напівпровідників і мікросхем з Китаю, в багатьох цивільних секторах важко замінити деталі.

Центральний банк рф заявив, що ризики зростають в авіаційному секторі, де дефіцит нових літаків і запчастин може призвести до проблем з технічним обслуговуванням. ІТ-компанії та фінансові фірми відчувають труднощі без доступу до західних технологій, таких як програмне забезпечення, системи управління базами даних, аналітичні інструменти та обладнання.

росія намагалася здійснити імпортозаміщення протягом багатьох років до запровадження нинішніх санкцій, але з обмеженим успіхом. Значна частина телекомунікаційного обладнання та сучасного програмного забезпечення для буріння нафтових свердловин імпортується.

"Це трохи схоже на повернення до радянських часів, коли ми робимо все самі", – цитує американське видання економіста Віденського інституту міжнародних економічних досліджень Василя Астрова. "Буде майже неможливо належним чином замінити те, чого не вистачає", – вважає він. Аналітики центрального банку називають післявоєнну реальність "зворотною індустріалізацією", що передбачає залежність від менш складних технологій.

Метал і танки будуть, а чи буде, що їсти? Військове виробництво маскує проблеми

З усіма цими змінами, зазначає американське видання, російська економіка стає все більш залежною від держави. Значна частина зростання промислового виробництва зараз відбувається за рахунок заводів, які виробляють ракети, артилерійські снаряди і військовий одяг, замінюючи величезні обсяги, використані під час війни.

Хоча офіційна статистика не виокремлює військове виробництво, випуск "готових металевих виробів" – стаття, яка, на думку аналітиків, включає в себе зброю і боєприпаси, – минулого року зріс на 7%. Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції – ще одна стаття, яка, як кажуть, включає військову продукцію – зросла на 2% за рік і на 41% у грудні порівняно з листопадом. На противагу цьому, виробництво автомобілів впало приблизно на 45% в річному вимірі.

Військове виробництво маскує проблеми. "Це не є реальним, продуктивним зростанням. Це не розвиває економіку", – вважає Прокопенко.

Минулоріч росії вдалося уникнути найгіршого, чому спочатку сприяли високі світові ціни на енергоносії. Валовий внутрішній продукт впав на 2,1%, згідно з офіційними даними, що набагато менше, ніж деякі ранні прогнози про падіння на 10-15%.

Цей дощ – падіння доходів від нафти і газу – надовго. Нова російська траєкторія

Експорт газу до Європи почав скорочуватися лише торік улітку. Заборона ЄС на постачання російської морської нафти та обмеження цін на неї країнами "Великої сімки" почала діяти лише в грудні. Санкції на нафтопродукти, такі як дизельне паливо, набули чинності минулого місяця. За даними МВФ, ці затримки сприяли зростанню доходів від продажу енергоносіїв і допомогли уряду рф розгорнути величезний фіскальний стимул у розмірі близько 4% ВВП у 2022 році.

Однак у січні та лютому цього року податкові надходження від нафтогазової галузі, які становлять майже половину всіх доходів бюджету, впали на 46% порівняно з аналогічним періодом минулого року, тоді як державні витрати підскочили більш ніж на 50%.

За оцінками аналітиків, ціна на нафту для росії, яка необхідна для збалансування бюджету, зросла до понад 100 доларів за барель, оскільки витрати на війну обтяжують бюджет.

За даними Міністерства фінансів, у лютому флагманська нафта Urals коштувала в середньому 49,56 доларів за барель, що є значним дисконтом до еталонної марки Brent, яка того місяця торгувалася на рівні 80 доларів за барель, хоча деякі аналітики стверджують, що ця різниця є меншою. Минулого місяця уряд змінив формулу оподаткування нафти, намагаючись отримати більше від виробників.

"росія зараз має меншу переговорну силу на світовому нафтовому ринку, тому що у неї набагато менше вибору, куди відвантажувати нафту", – цитує WSJ Астрова, економіста Віденського інституту.

Споживачі теж страждають. Роздрібні продажі впали на 6,7% у 2022 році, що є найгіршим показником з 2015-го. За даними московської Асоціації європейського бізнесу, продажі нових автомобілів у лютому впали на 62% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Цьогоріч більшість аналітиків очікують чергового падіння ВВП, хоча деякі, зокрема МВФ, прогнозують помірне зростання. Але фонд заявив, що до 2027 року економічне виробництво, за прогнозами, буде приблизно на 7% нижчим, ніж передбачали довоєнні прогнози. "Втрата людського капіталу, ізоляція від світових фінансових ринків і погіршення доступу до передових технологій будуть перешкоджати російській економіці", – заявили в МВФ.

Консалтингова компанія Rystad Energy очікує, що інвестиції в розвідку та видобуток нафти і газу в росії впадуть до 33 мільярдів доларів цього року з прогнозованих 57 мільярдів доларів до вторгнення. Це означатиме менший обсяг видобутку у майбутньому. За оцінками аналітиків BP PLC, загальний видобуток нафти в росії, який у 2019 році становив близько 12 мільйонів барелів на день, до 2035-го знизиться до 7-9 мільйонів на день.

"Ми не говоримо про однорічну або дворічну кризу, – вважає пан Астров. – російська економіка вийде на іншу траєкторію".

Джерело: Wall Street Journal