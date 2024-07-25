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Правоохоронці знешкодили агентів ФСБ, які готували теракти у Польщі та країнах Балтії

25 липня 2024, 10:10
Правоохоронці знешкодили агентів ФСБ, які готували теракти у Польщі та країнах Балтії
Фото: Укрінформ
Контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція запобігли серії терактів в Україні та Євросоюзі.

У результаті спецоперації у різних регіонах України було нейтралізовано агентурну групу ФСБ, яка готувала підпали у місцях масового перебування людей.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Як зазначається, основними цілями ворога були торгові центри, автозаправні станції, аптеки та ринки в Україні, Польщі та країнах Балтії.
 
"Під час комплексних заходів на Прикарпатті затримано організатора ворожого осередку та його спільника. Зловмисники діяли у складі злочинного угруповання, діяльність якого дистанційно координували кадрові співробітники спецслужби рф. До складу злочинної групи входило 19 осіб, які були розосереджені по місцях проживання в Івано-Франківській, Дніпропетровській, Полтавській областях та у Запоріжжі", – йдеться у повідомленні.
 
За даними слідства, фігуранти за гроші вербували кандидатів на вчинення підпалів цивільних об’єктів. Для пошуку потенційних виконавців використовували особисті зв’язки у кримінальних колах.
 
Щоб "відрядити" завербованих підпалювачів за кордон, фігуранти готували для них підроблені документи. Зокрема паспорти, водійські права, дипломи про освіту та медкартки, оформлені на третіх осіб.
 
"Таким чином агентура рф планувала незаконно переправляти своїх спільників за межі України та "легалізувати" їх на території ЄС. Після вчинення підпалів виконавці мали фільмувати загоряння об’єктів на камери власних телефонів для подальшого "звіту" до ФСБ.Медіафайли агресор планував використати для підготовки спеціальних інформаційних операцій, спрямованих на розхитування суспільно-політичної обстановки в Євросоюзі", – зазначили в СБУ.
 
Під час 37 обшуків у помешканнях, автомобілях та гаражних приміщеннях фігурантів вилучено:
 
мобільні телефони, флеш-накопичувачі, чорнові записи та підроблені документи, які використовували у підривній діяльності;
автомат АК, пістолети, зокрема Gloсk 19 з набоями та глушниками;
банківські картки та великі суми готівки, які витрачали на вербування потенційних підпалювачів.
 
Наразі організатору агентурної групи фсб та його спільнику повідомлено про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за такими статтями Кримінального кодексу України, серед них:
ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).

 

СБУФСБвійна в Україніросія окупанти

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