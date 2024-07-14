У росії з початку війни різко зросла кількість арештів за держзраду

Це дає змогу порівняти цю ситуацію з показовими процесами за часів Йосипа Сталіна в 1930-х роках.

Випадки державної зради в росії в останні 30 років були досить рідкісними. Але після вторгнення в Україну 2022 року їхні масштаби різко зросли разом із судовими переслідуваннями за шпигунство.

"Розслідуванням таких випадків займається майже виключно Федеральна служба безпеки (ФСБ), при цьому конкретні звинувачення і докази не завжди розкриваються. Обвинувачених часто утримують у суворій ізоляції в горезвісній московській в'язниці "Лефортово", судять за зачиненими дверима і майже завжди засуджують до тривалих термінів тюремного ув'язнення", - пише видання.

Правозахисна група "Перший департамент", яка спеціалізується на таких переслідуваннях і отримала свою назву від підрозділу служби безпеки, нарахувала понад 100 відомих випадків державної зради у 2023 році, повідомив Associated Press адвокат Євген Смирнов. Він додав, що, ймовірно, є ще 100, про які ніхто не знає. Чим довше триває війна, "тим більше зрадників" влада хоче спіймати, сказав Смирнов.