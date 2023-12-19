Британський суд підтвердив стягнення $5 млрд з росії для "Нафтогазу"

Високий суд Англії та Уельсу підтвердив рішення арбітражу в Гаазі, який зобов’язав рф виплатити $5 мільярдів компані] групи "Нафтогаз" через збитки, які та завдала через анексію Криму.

Про це "Нафтогаз" написав на сайті.

Припис британського суду від 5 грудня визнає арбітражне рішення про відшкодування "Нафтогазу" збитків, включно з відсотками, у розмірі 5 млрд доларів, а також "часткового арбітражного рішення щодо юрисдикції та відповідальності".

"Оскільки агресор добровільно не сплатив кошти, передбачені гаазьким рішенням, ми продовжуємо використовувати всі доступні механізми для стягнення цих коштів у цільових юрисдикціях, де є російські активи", - заявив голова групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов.

В жовтні 2016 року "Нафтогаз" та шість інших компаній групи ініціювали арбітраж у Гаазі проти РФ на підставі міжурядової угоди про взаємний захист інвестицій. У лютому 2019 року трибунал ухвалив рішення на користь "Нафтогазу", підтвердивши юрисдикцію у справі.

Ще в червні тривали засідання суду. Тоді Нафтогаз в американському суді хоче стягнути з росії 5 млрд доларів втрачених у Криму активів.