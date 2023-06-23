Матеріали:
Теми:

Нафтогаз в американському суді хоче стягнути з росії 5 млрд доларів втрачених у Криму активів

23 червня 2023, 11:55
Нафтогаз в американському суді хоче стягнути з росії 5 млрд доларів втрачених у Криму активів
Фото: З відкритих джерел
Компанія очікує на компенсацію за втрачене майно у тимчасово окупованому Криму.

НАК "Нафтогаз Україна" подала позов до суду США з вимогою стягнути з росії компенсацію за втрату майна компаній та збитки під час окупації Криму. Йдеться про суму у 5 млрд доларів включно з відсотками за збитки.

Про це повідомили у пресслужбі Нафтогазу.

Нафтогаз очікує рішень Окружного суду США округу Колумбія щодо підтвердження рішень Арбітражного трибуналу в Гаазі. Він передбачає компенсацію з боку росії Україні у розмірі 5 млрд доларів за втрачене майно компанії в Криму та збитки, завдані українській групі компаній.

"Оскільки росія добровільно не сплатила Нафтогазу кошти, передбачені рішенням арбітражу, ми маємо намір використати всі доступні механізми для стягнення цих коштів. Зараз ми працюємо над цим у Сполучених Штатах та інших цільових юрисдикціях", – зазначили у пресслужбі.

За даними Нафтогазу, судове клопотання стало можливим через механізм примусового виконання в арбітражних рішеннях. Згідно з Нью-Йоркською конвенцією 1958 року, компанія може розпочати процес визнання та допуску до примусового виконання рішення на території тих держав, де знаходяться активи росії, у цьому випадку – у США.

У компанії зазначили, що відсотки, які передбачені за несплату компенсації після арбітражного рішення, будуть продовжувати нараховуватись росії до повної виплати компенсації. Проте який саме відсоток росія має доплачувати – не уточнюється.

Нагадаємо, Нафтогаз відсудив у росії 5 млрд доларів за захоплені активи в Криму, проте країна-агресор, очікувано, не захотіла виплачувати компенсацію. В разі успішного судового проходження активи на цю суму стягнуть у США чи інших країнах, до яких звернеться компанія.


НафтогазСШАсудактививійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

путін, Трамп, Україна: як Тімоті Снайдер став головним тлумачем наших темних часів – The Guardian
Політика
путін, Трамп, Україна: як Тімоті Снайдер став головним тлумачем наших темних часів – The Guardian
23 червня 2023, 15:00
Сірі зони = зелене світло для агресії. Чому не слід зволікати з прийняттям України до НАТО – Курт Волкер
Політика
Сірі зони = зелене світло для агресії. Чому не слід зволікати з прийняттям України до НАТО – Курт Волкер
23 червня 2023, 10:30
Сценарії контрнаступу: буде щось подібне до Херсонської операції, але повільніше – естонський військовий аналітик
Політика
Сценарії контрнаступу: буде щось подібне до Херсонської операції, але повільніше – естонський військовий аналітик
22 червня 2023, 17:20
ЗСУ тисне, росіяни огризаються, але контрнаступ триває – Том Купер
Політика
ЗСУ тисне, росіяни огризаються, але контрнаступ триває – Том Купер
22 червня 2023, 13:00
Переможне влучання. Знищення складу боєприпасів у Риковому може розвалити російську оборону на півдні – Трент Теленко
Політика
Переможне влучання. Знищення складу боєприпасів у Риковому може розвалити російську оборону на півдні – Трент Теленко
22 червня 2023, 10:00
Друзі путіна. Як
Політика
Друзі путіна. Як "союзники" у Великій Британії допомогли Ротенбергу уникнути західних санкцій – розслідування
Переклад iPress – 21 червня 2023, 18:30
Один на трьох. Український батальйон здатен протистояти кільком російським – Том Купер
Один на трьох. Український батальйон здатен протистояти кільком російським – Том Купер
Переклад iPress – 21 червня 2023, 14:30
План путіна щодо швидкої перемоги в Україні провалився. Зараз росія реалізує жорстокішу стратегію – Мік Раян
План путіна щодо швидкої перемоги в Україні провалився. Зараз росія реалізує жорстокішу стратегію – Мік Раян
21 червня 2023, 10:00
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється