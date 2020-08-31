Британський уряд планує рекордне підвищення податків через пандемію
Як передає "Укрінформ", про це повідомляє британське видання The Telegraph.
Так, уряд Великої Британії наразі обговорює варіант підвищення з 10% до 20% розміру базової податкової ставки на продаж активів і з 18% до 20% - податку на продаж другої квартири або будинку, повідомили співрозмовники газети.
Крім того, для тих громадян, які платять податки за підвищеною ставкою, розмір збору можуть підняти до 40% (з нинішніх 28% з продажу нерухомості і 20% продажу активів).
Також британське фінансове відомство обговорює скорочення пенсійних послаблень, введення податку на електронні продажі та підвищення паливних зборів, передає видання.
Зазначається, що повідомлення про можливе підвищення податків викликали різку протидію бізнесу та економістів. Для прикладу, глава Британської торгової палати Адам Маршалл зазначив, що підвищення податкового тягаря на бізнес до того, як він оговтається після пандемії, може створити проблеми для загального відновлення економіки Великої Британії і уповільнити інвестиції.
Нагадаємо, що за другий квартал цього року економіка Великої Британії впала на рекордні 20,4% й офіційно впала в рецесію через негативний вплив епідемії коронавірусу.
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