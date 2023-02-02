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ПОЛІТИКА

Британці пожертвували 400 млн фунтів стерлінгів на гуманітарну допомогу Україні

02 лютого 2023, 13:45
Британці пожертвували 400 млн фунтів стерлінгів на гуманітарну допомогу Україні
Фото: з вільного доступу
Мешканці Великої Британії надали понад 400 мільйонів фунтів стерлінгів Комітету з надзвичайних ситуацій у зв'язку з катастрофами (DEC), який оголосив про новий значний збір коштів для України.

Про це повідомляє Sky News.

Це робить DEC найбільшим благодійним донором для реагування на ситуацію в Україні, згідно з даними Служби фінансового моніторингу Управління ООН з координації гуманітарних питань.

Уряд Британії дофінансував 25 млн фунтів стерлінгів громадських пожертв на підтримку заклику.

Пожертви були використані для надання допомоги, включаючи продукти харчування, генератори, підтримку психічного здоров'я та готівку для біженців.

У своєму звіті Комісія повідомила, що їй вдалося:

- роздати їжу людям у постраждалих від війни районах, зокрема команді волонтерів-велосипедистів, які доставляють їжу та медикаменти вразливим верствам населення до їхніх домівок;

- доставити 75 000 життєво важливих травматологічних наборів для цивільного використання та 34 інкубатори для недоношених дітей;

- надати генератори для людей у бомбосховищах;

- виплатити грошову допомогу людям, які були змушені покинути свої домівки;

- підтримати спеціальні школи у Польщі для дітей біженців;

- забезпечити надання психологічної допомоги.

Нагадаємо, ЄС оголосить про надання Україні додаткового пакету допомоги у розмірі 400 мільйонів євро.

війнагуманітарна допомогаБританія

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