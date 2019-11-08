Британці визначили, коли можна починати спойлерити про серіали та фільми
За даними опитування, фільми можна починати спойлерити через близько 10 днів після їхнього виходу в кінотеатрах, повідомляє "Громадське".
Коли ж ідеться про серіали, то розповідати подробиці сюжету прийнятно починати через 33 години після виходу епізоду. Однак ці дані стосується тільки прем’єр на ТВ, про стрімінгові сервіси, які випускають відразу весь сезон, дані не наводяться.
Тільки 8% опитаних зізналися, що публікують спойлери в мережі, а 52% користувачів постійно бачать їх по всьому інтернету. При цьому майже третина опитаних розповіли, що хоча б один раз сварилися з близькими або колегами через те, що вони проспойлерили сюжет.
Найбільше у Великій Британії спойлерили про "Гру престолів", "Ходячих мерців" та "Пуститися берега".
Також на сайт зібрали найпопулярніші способи користувачів уникнути спойлерів: не заходити до соцмережі (46%) і обмежити спілкування з родичами й друзями (30%). Деякі радикали видаляють додатки всіх соцмереж (9%) або спеціально беруть відгули на роботі (7%).
Нагадаємо, що фанати "Гри престолів" почали збирати підписи в петиції до НВО з вимогою перезняти фінал серіалу.
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