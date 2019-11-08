Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Британці визначили, коли можна починати спойлерити про серіали та фільми

Коли ж ідеться про серіали, то розповідати подробиці сюжету прийнятно починати через 33 години після виходу епізоду
Британський сайт MusicMagpie провів опитування серед своїх відвідувачів і з’ясував скільки в середньому треба вичекати, перш ніж спойлерити про фільми або серіали. У дослідженні взяли участь близько 2000 осіб.
Британці визначили, коли можна починати спойлерити про серіали та фільми Кадр з серіалу

За даними опитування, фільми можна починати спойлерити через близько 10 днів після їхнього виходу в кінотеатрах, повідомляє "Громадське".

Коли ж ідеться про серіали, то розповідати подробиці сюжету прийнятно починати через 33 години після виходу епізоду. Однак ці дані стосується тільки прем’єр на ТВ, про стрімінгові сервіси, які випускають відразу весь сезон, дані не наводяться.

Тільки 8% опитаних зізналися, що публікують спойлери в мережі, а 52% користувачів постійно бачать їх по всьому інтернету. При цьому майже третина опитаних розповіли, що хоча б один раз сварилися з близькими або колегами через те, що вони проспойлерили сюжет.

Найбільше у Великій Британії спойлерили про "Гру престолів", "Ходячих мерців" та "Пуститися берега".

Також на сайт зібрали найпопулярніші способи користувачів уникнути спойлерів: не заходити до соцмережі (46%) і обмежити спілкування з родичами й друзями (30%). Деякі радикали видаляють додатки всіх соцмереж (9%) або спеціально беруть відгули на роботі (7%).

Нагадаємо, що фанати "Гри престолів" почали збирати підписи в петиції до НВО з вимогою перезняти фінал серіалу.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 08 2019 16:15
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
  • Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
#бізнес_ветеранів: Історія добровольця, який змінив юридичну діяльність на виготовлення в

#бізнес_ветеранів: Історія добровольця, який змінив юридичну діяльність на виготовлення в'ялених томатів

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.