Фанати "Гри престолів" підписують петицію до НВО з вимогою перезняти фінал серіалу

Шанувальники серіалу "Гра престолів" створили петицію і просять телеканал HBO перезняти фінальний сезон. Петиція опублікована на сайті change.org.

Автор петиції Ділан Д. також вимагає замінити сценаристів Девіда Беніоффа і Деніела Бретта Вайсса, які "довели, що за відсутності книжкових джерел абсолютно нездатні до написання хороших сценаріїв". Про це повідомляє LB.ua.

Петиція запущена ще 7 травня, вона набрала вже понад 350 тис. голосів.

У HBO не озвучили реакції на вимоги фанатів. Студія опублікувала дві фотографії з фіналу: на одній із них Тіріон Ланністер стоїть на руїнах King's Landing, на іншому Дейенеріс Таргаріен виголошує промову перед своєю армією.

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