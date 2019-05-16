CУСПІЛЬСТВО НОВИНИШанувальники серіалу "Гра престолів" створили петицію і просять телеканал HBO перезняти фінальний сезон. Петиція опублікована на сайті change.org.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Фанати "Гри престолів" підписують петицію до НВО з вимогою перезняти фінал серіалу
Петиція за тиждень зібрала понад 350 тис. голосів
Фото: скріншот
Автор петиції Ділан Д. також вимагає замінити сценаристів Девіда Беніоффа і Деніела Бретта Вайсса, які "довели, що за відсутності книжкових джерел абсолютно нездатні до написання хороших сценаріїв". Про це повідомляє LB.ua.
Петиція запущена ще 7 травня, вона набрала вже понад 350 тис. голосів.
У HBO не озвучили реакції на вимоги фанатів. Студія опублікувала дві фотографії з фіналу: на одній із них Тіріон Ланністер стоїть на руїнах King's Landing, на іншому Дейенеріс Таргаріен виголошує промову перед своєю армією.
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16 05 2019 16:41 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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