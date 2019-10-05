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Starbucks заробив за кіноляпі "Гри престолів" кілька мільйонів доларів

Помилка знімальної групи серіалу "Гра престолів" принесла компанії Starbucks 2,3 мільярда доларів
В одному з епізодів "Гри престолів "у кадрі з'явився стаканчик схожий на Starbucks.
Starbucks заробив за кіноляпі "Гри престолів" кілька мільйонів доларів Фото: gettyimages.com

У четвертій серії під час застілля Даєнеріс, Джона Сноу і Тормунда на екрані з'явилася кавова чашка, схожа на Starbucks, йдеться в CNBC.

Фанати по всьому світу відразу почали жартувати, що це Кубок Starbucks, а журналісти і критики припустили, що це прихована реклама. Згодом в HBO пояснили: чашка належала акторці Емілії Кларк. Її поява в кадрі — помилка знімальної групи. У лічені години епізод з чашкою виправили.

Скриншот сцени 4 серії 8 сезону

Проте чашка стала мемом, про який заговорив увесь світ. Аналітики соціальних медіа та моніторингова платформа Talkwalker нарахували понад 193 тисяч згадувань протягом 48 годин про Starbucks і "Гру престолів". Теги з назвою компанії і серіалу розійшлися мережами, форумами, блогами і новинними сайтами.

"У підсумку всі ці цифри дають $ 2,3 мільярда", — стверджує Стейсі Джонс, генеральний директор маркетингової компанії Hollywood Branded.

Більше того, чашка вже увійшла в історію, тому продовжуватиме приносити доходи компанії в тій чи іншій мірі.

Уся комічність ситуації полягає у тому, що стаканчик, який з'явився у кадрі, насправді належить ірландській компанії Paper Cup, а не Starbucks.

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10 05 2019 12:09
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