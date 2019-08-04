На київський Комік-Кон приїде "Король ночі" з "Гри престолів"
Брейк зіграв понад 60 ролей, в "Грі престолів" він брав участь протягом двох сезонів - четвертого і п'ятого. Потім же в цій ролі його замінив словацький актор і каскадер Володимир Фурдик. Крім "Короля Ночі", Брейк відомий роллю Джо Чилла в "Бетмен: Початок", а також з'являвся і в інших великих проектах: "Дум", "Тор: Царство темряви", "Чорна орхідея", повідомляє LB.ua.
Автограф- і фотосесія пройдуть 1 червня, а відкрита зустріч на головній сцені - 2 червня.
HBO випустив перший офіційний трейлер останнього сезону "Ігри престолів"
Минулого року фестиваль пройшов в Києві 19-20 травня, в рамках конвенту відбулася зустріч з легендами української анімації Давидом Черкаським, Євгеном Сивоконем і Едуардом Киричем.
Нагадаємо, що фанати серіалу "Гра престолів" знайшли всі шість залізних тронів, які по всьому світу заховав телеканал HBO для спеціального квесту.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО В Африці будують "живу стіну" із дерев навколо Сахари, - ВІДЕО
- ВІДЕО У Канаді зняли фільм рідкісною мовою, якою володіє близько 20 людей у світі, - ВІДЕО
- ВІДЕО Глава Держприкордонслужби про "євробляхи": Черги на кордонах практично зникли
- "Кіборг" Олександр Терещенко: "Я усвідомив для себе, що суїцид – це гріх і слабкість""Треба максимально щасливо жити, чимось займатися. І головне – не жаліти себе і не намагатися розчулити когось. Одразу налаштувати себе, що треба зосередитися на технічних моментах – нема рук, а як мені самому їсти? Я показав, щоб мені пришили ложку до напульсника, напульсник одягав на культю, все – їв сам"
- Маятник Фуко для України