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На київський Комік-Кон приїде "Король ночі" з "Гри престолів"

Автограф- і фотосесія пройдуть 1 червня, а відкрита зустріч на головній сцені - 2 червня
Організатори Kyiv Comic Con відкрили продаж квитків на конвент, який пройде в Києві 1-2 червня, і анонсували візит на фестиваль Річарда Брейка - "Король Ночі" в серіалі "Гра престолів".
На київський Комік-Кон приїде "Король ночі" з "Гри престолів" Фото: з вільних джерел

Брейк зіграв понад 60 ролей, в "Грі престолів" він брав участь протягом двох сезонів - четвертого і п'ятого. Потім же в цій ролі його замінив словацький актор і каскадер Володимир Фурдик. Крім "Короля Ночі", Брейк відомий роллю Джо Чилла в "Бетмен: Початок", а також з'являвся і в інших великих проектах: "Дум", "Тор: Царство темряви", "Чорна орхідея", повідомляє LB.ua.

Автограф- і фотосесія пройдуть 1 червня, а відкрита зустріч на головній сцені - 2 червня.

HBO випустив перший офіційний трейлер останнього сезону "Ігри престолів"

Минулого року фестиваль пройшов в Києві 19-20 травня, в рамках конвенту відбулася зустріч з легендами української анімації Давидом Черкаським, Євгеном Сивоконем і Едуардом Киричем.

Нагадаємо, що фанати серіалу "Гра престолів" знайшли всі шість залізних тронів, які по всьому світу заховав телеканал HBO для спеціального квесту.
 

 

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08 04 2019 20:57
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