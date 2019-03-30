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Фанати "Гри престолів" знайшли всі заховані залізні трони

Останній - за 10 хвилин
Фанати серіалу "Гра престолів" знайшли всі шість залізних тронів, які по всьому світу заховав телеканал HBO для спеціального квесту.
Фанати "Гри престолів" знайшли всі заховані залізні трони Фото: twitter.com/GameOfThrones

Через 10 хвилин після оприлюднення підказки щодо останнього трону його знайшла мешканка Нью-Йорка Мелані Хоакін, яка впізнала у показаній локації руїни старого військового комплексу, де зараз розташований парк Форт Троттен. Дівчина живе неподалік, тому змогла швидко виконати квест від HBO, повідомляє Vice.

Американка настільки швидко впізнала локацію, що організатори квесту ще не встигли відкрити ворота парку, бо не очікували, що хтось буде настільки оперативним. Проте Хоакін не здалася та пролізла на територію через дірку в паркані, після чого зустріла здивованих аніматорів у костюмах з "Гри престолів". Вони провели дівчину до трону.

Інші сховали в Канаді, Бразилії, Іспанії, Швеції та у Великій Британії.


Фото: twitter.com/HBOCanada


Фото: twitter.com/HBO_Brasil

Загалом американський телеканал HBO сховав 6 залізних тронів по всьому світу та запропонував фанатам серіалу "Гри престолів" їх знайти.

 
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30 03 2019 11:51
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