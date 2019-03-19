CУСПІЛЬСТВО НОВИНИТелеканал HBO, який випускає серіал "Гра престолів", влаштував для фанатів квест.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Творці "Гри престолів" заховали шість залізних тронів у різних точках світу
Тепер фанати мають їх знайти
Фото: скріншот
У різних країнах світу команда сховала шість залізних тронів і пропонує їх знайти.
"6 тронів. 6 місць. Хто буде першим, хто їх знайде?", - написали творці серіалу у Twitter.
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Нагадаємо, восьмий сезон популярного телесеріалу "Гра престолів" вийде у світ 14 квітня. Також, телеканал HBO опублікував офіційний тизер останнього, восьмого сезону серіалу "Гра престолів".
В останньому сезоні буде лише шість серій, кожна з них йтиме більш як годину. Бюджет кожної серії становить близько 15 мільйонів доларів.
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