Творці "Гри престолів" заховали шість залізних тронів у різних точках світу

Тепер фанати мають їх знайти

Телеканал HBO, який випускає серіал "Гра престолів", влаштував для фанатів квест.

У різних країнах світу команда сховала шість залізних тронів і пропонує їх знайти.

"6 тронів. 6 місць. Хто буде першим, хто їх знайде?", - написали творці серіалу у Twitter.

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Нагадаємо, восьмий сезон популярного телесеріалу "Гра престолів" вийде у світ 14 квітня. Також, телеканал HBO опублікував офіційний тизер останнього, восьмого сезону серіалу "Гра престолів".

В останньому сезоні буде лише шість серій, кожна з них йтиме більш як годину. Бюджет кожної серії становить близько 15 мільйонів доларів.