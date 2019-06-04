Британцям почали видавати паспорти без позначки ЄС на обкладинці
"Дійсно вражена. Забрала сьогодні свій новий паспорт - мій старий закінчується в найближчі кілька місяців. Дивіться нижче: Знайдіть різницю!", - написала в Twitter британка, яка отримала новий паспорт.
Як пише ВВС, нові паспорти були введені після того, як Британія повинна була вийти з ЄС - в березні 2019. Темно-сині паспорти - з дизайном, який був до вступу в ЄС, повинні почати видавати з кінця року.
Представник Міністерства внутрішніх справ заявила, що для британських громадян не буде ніякої різниці, чи користуються вони паспортом, який містить слова Європейський Союз, чи паспортом без цих слів.
Раніше петицію про скасування "Брекзит" підписали майже 5,8 млн жителів Британії (при необхідних 100 тисяч), однак уряд відмовився розглядати її.
Вихід Британії з Євросоюзу на референдумі в червні 2016 року підтримали понад 17 мільйонів британців (51,89% учасників референдуму).
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