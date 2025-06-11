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ПОЛІТИКА

Брюссель не виключає затягування перемовин зі США щодо мит

11 червня 2025, 14:31
Брюссель не виключає затягування перемовин зі США щодо мит
Фото: atn.ua
Вашингтон планує запровадити 50% мита майже на весь експорт із ЄС.

Європейський Союз вважає, що торгівельні переговори зі США можуть тривати й після встановленого президентом Дональдом Трампом дедлайну — 9 липня, попри нещодавнє пришвидшення темпів перемовин. 

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на обізнані джерела.

Найкращим сценарієм для ЄС є досягнення принципової угоди до цієї дати, що дозволить сторонам продовжити обговорення деталей у майбутньому. Очікується, що США найближчим часом дадуть відповідь на останній раунд переговорів і окреслять подальші кроки.

Вашингтон планує запровадити 50% мита майже на весь експорт із ЄС, що може спричинити потужну відповідь з боку європейців. За оцінками Євросоюзу, ці мита охоплюють товари на суму близько 380 млрд євро, або приблизно 70% експорту до США.

Головний переговорник ЄС Марош Шефчович активно контактує зі своїми американськими колегами — міністром торгівлі Говардом Лутніком та торговим представником Джеймісоном Гріром. Перемовини тривають щодо ключових секторів: сталі, алюмінію, автомобілів, фармацевтики, напівпровідників і цивільної авіації, а також стосовно тарифних і нетарифних бар'єрів.

Хоча перемовини проходять у позитивній атмосфері, ЄС застерігає: вони залишаються складними, і США, ймовірно, очікують односторонніх поступок. У разі провалу переговорів Євросоюз готує контрзаходи, що можуть вийти за межі простих мит. Йдеться про стратегічні сфери, у яких США залежать від імпорту з ЄС.

У квітні президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження 10%-вих мит на імпорт із більшості країн, за винятком тих, що перебувають під санкціями, зокрема росії, Північної Кореї, Куби та білорусі. Україна також потрапила під дію 10%-вих мит.

СШАДональд ТрампмитаЄвросоюз

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