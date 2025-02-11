Брюссель обіцяє жорстку відповідь на мита Трампа

Мита США сильно вдарять по металургійній промисловості ЄС, яка скорочується.

ЄС заявив, що відповість на мита США на європейський експорт сталі та алюмінію "твердими та пропорційними контрзаходами", оскільки офіційні особи в Брюсселі поспішили запобігти торговельній війні з Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп оголосив, що 25-відсоткові мита на весь імпорт сталі та алюмінію набудуть чинності 12 березня.

Про це повідомляє FT.

Країни-члени ЄС вже схвалили мита в розмірі до 50% на 4,8 млрд євро американського імпорту і можуть швидко провести голосування для їх запровадження на загальноєвропейському рівні.

Президентка Європейської комісії Урсула Фон дер Ляєн зустрінеться з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом у Парижі, щоб обговорити це питання. Також завтра відбудеться зустріч міністрів торгівлі з цього приводу.

Пропонується запровадити мита на американський бурбон, мотоцикли Harley-Davidson, моторні човни, а також деякі види сталі та алюмінію. Вони автоматично набудуть чинності наприкінці березня, якщо більшість країн ЄС не погодяться зробити це раніше.

Брюссель також може розширити свою "відплату", але фон дер Ляєн підкреслила, що будь-яка відповідь буде "пропорційною". Водночас комісар ЄС з питань торгівлі Марош Шефчович заявив Європейському парламенту, що прагне до переговорів з США.