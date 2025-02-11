Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Брюссель обіцяє жорстку відповідь на мита Трампа

11 лютого 2025, 20:59
Брюссель обіцяє жорстку відповідь на мита Трампа
Джерело: pixabay
Мита США сильно вдарять по металургійній промисловості ЄС, яка скорочується.

ЄС заявив, що відповість на мита США на європейський експорт сталі та алюмінію "твердими та пропорційними контрзаходами", оскільки офіційні особи в Брюсселі поспішили запобігти торговельній війні з Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп оголосив, що 25-відсоткові мита на весь імпорт сталі та алюмінію набудуть чинності 12 березня.

Про це повідомляє FT.

Країни-члени ЄС вже схвалили мита в розмірі до 50% на 4,8 млрд євро американського імпорту і можуть швидко провести голосування для їх запровадження на загальноєвропейському рівні.

Президентка Європейської комісії Урсула Фон дер Ляєн зустрінеться з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом у Парижі, щоб обговорити це питання. Також завтра відбудеться зустріч міністрів торгівлі з цього приводу.

Пропонується запровадити мита на американський бурбон, мотоцикли Harley-Davidson, моторні човни, а також деякі види сталі та алюмінію. Вони автоматично набудуть чинності наприкінці березня, якщо більшість країн ЄС не погодяться зробити це раніше.

Брюссель також може розширити свою "відплату", але фон дер Ляєн підкреслила, що будь-яка відповідь буде "пропорційною". Водночас комісар ЄС з питань торгівлі Марош Шефчович заявив Європейському парламенту, що прагне до переговорів з США.

СШАДональд ТрампмитаЄвросоюз

Останні матеріали

Політика
"Віддайте нам голову Зеленського". Серед російських пропагандистів зростає ажіотаж – Джулія Девіс
Переклад iPress – 11 лютого 2025, 13:40
Новий план із захоплення російського
Політика
Новий план із захоплення російського "тіньового флоту". Труднощі та можливості – Politico
Переклад iPress – 11 лютого 2025, 10:53
Хвилюючий тиждень. Українська контратака на Курщині перекреслила прогрес росіян за останні 6 тижнів – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Хвилюючий тиждень. Українська контратака на Курщині перекреслила прогрес росіян за останні 6 тижнів – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 11 лютого 2025, 00:54
Сила рішучості. Це момент, щоб шокувати путіна – Борис Джонсон
Політика
Сила рішучості. Це момент, щоб шокувати путіна – Борис Джонсон
Переклад iPress – 10 лютого 2025, 16:28
Срібна куля для російських санкцій? Тіньовий флот танкерів під зростаючим тиском – CEPA
Бізнес & Фінанси
Срібна куля для російських санкцій? Тіньовий флот танкерів під зростаючим тиском – CEPA
Переклад iPress – 10 лютого 2025, 12:03
Україна знищує російську піхоту машинами. Вона має прагнути посилити ці зусилля – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
Україна знищує російську піхоту машинами. Вона має прагнути посилити ці зусилля – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 10 лютого 2025, 08:01
Тактика відволікання уваги Трампом. Американці мають зосередитися на недружньому захопленні уряду США – Ольга Лаутман
Політика
Тактика відволікання уваги Трампом. Американці мають зосередитися на недружньому захопленні уряду США – Ольга Лаутман
Переклад iPress – 07 лютого 2025, 14:08
Оцінка тотальної війни москви проти України. Заважає чорна трагікомедія у США – Ендрю Таннер
Політика
Оцінка тотальної війни москви проти України. Заважає чорна трагікомедія у США – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 07 лютого 2025, 11:49
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється