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ПОЛІТИКА

Брюссель розглядає жорсткі заходи у відповідь на мита США

31 березня 2025, 15:41
Брюссель розглядає жорсткі заходи у відповідь на мита США
Фото: АР
Брюссель розглядає можливість застосування "повного арсеналу" заходів, включаючи обмеження доступу американських компаній до європейського ринку та державних тендерів.

ЄС готує відповідь на мита США. Брюссель розглядає повне закриття ринку для американських товарів.

Про це повідомляє El Paіs.

Європейський Союз готується завдати відповідного удару у відповідь на запровадження нових мит адміністрацією Дональда Трампа, які набудуть чинності 2 квітня.

Брюссель розглядає можливість застосування "повного арсеналу" заходів, включаючи обмеження доступу американських компаній до європейського ринку та державних тендерів. 

Нові митні тарифи США, які Трамп називає "взаємними", можуть серйозно вплинути на торговельні відносини між двома сторонами Атлантики.

За даними американської адміністрації, щорічний обсяг імпорту та експорту між США та ЄС сягає 900 мільярдів євро, причому торговельний баланс у розмірі 235,5 мільярдів євро є на користь Європи.

У відповідь Європейська комісія розглядає жорсткі заходи, серед яких введення тарифів на американські товари, обмеження доступу до європейських фінансових ринків та навіть можливість заборони американським компаніям брати участь у проєктах, що фінансуються з бюджету ЄС.

Водночас у європейських столицях, зокрема у Франції, Італії та Ірландії, лунають заклики до обережного підходу, щоб уникнути повномасштабної торгової війни.

Попри загострення ситуації, Брюссель продовжує спроби переговорів із Вашингтоном. ЄС навіть пропонує певні поступки, включаючи зниження мит на промислові товари та збільшення закупівлі американського скрапленого газу.

Однак, якщо США не відмовляться від нових митних обмежень, Європа готова діяти без "червоних ліній".

Нагадаємо, Трамп сказав, що відповідні мита, про які він оголосить цього тижня, охоплюватимуть всі країни.

Американський лідер планує ввести так звані взаємні тарифи вже 2 квітня, що стане ключовим елементом його плану з відновлення балансу в світовій торгівлі і стимулювання американського виробництва. 

Дональд ТрампмитаЄвросоюз

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