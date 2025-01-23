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ПОЛІТИКА

Буданов: КНДР передає росії ракети, артилерію та солдатів, схожих на біороботів

23 січня 2025, 11:19
Буданов: КНДР передає росії ракети, артилерію та солдатів, схожих на біороботів
Фото: LIGA.net
Глава розвідки прирівняв північнокорейських військових до біологічних роботів.

Очільник ГУР МО Кирило Буданов розповів, що у 2025-му Північна Корея планує передати росії щонайменше 150 балістичних ракет малої дальності KN-23 та артилерію — снаряди та установки.

Під час інтерв'ю The War Zone він зауважив, що артсистеми необхідні як для підтримки російських, так і північнокорейських операцій, а от ракети використовують лише росіяни. 

Протягом останніх трьох місяців, за словами розвідника, КНДР передала росії 120 САУ М1989 "Коксан" калібром 170 мм і 120 РСЗВ М-1991 калібром 240 мм. Очікується, що щонайменше така ж кількість озброєння надійде агресору найближчим часом. 

"Більшість цієї зброї або використовується проти військ України, або для навчання в росії", — зазначив Буданов.

Також Корея може відправити у рф додаткові піхотні підкріплення. 

"Ми не очікуємо, що побачимо багато нових наземних військ. Вони (військові КНДР — ред.) як біологічні роботи", — розповів Буданов. 

Нагадаємо, у NYT розповіли, що Північна Корея відправить нову групу солдатів на війну проти України протягом наступних двох місяців.

війнаКНДРвійськовіБуданов

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