Буданов: КНДР передає росії ракети, артилерію та солдатів, схожих на біороботів

Глава розвідки прирівняв північнокорейських військових до біологічних роботів.

Очільник ГУР МО Кирило Буданов розповів, що у 2025-му Північна Корея планує передати росії щонайменше 150 балістичних ракет малої дальності KN-23 та артилерію — снаряди та установки.

Під час інтерв'ю The War Zone він зауважив, що артсистеми необхідні як для підтримки російських, так і північнокорейських операцій, а от ракети використовують лише росіяни.

Протягом останніх трьох місяців, за словами розвідника, КНДР передала росії 120 САУ М1989 "Коксан" калібром 170 мм і 120 РСЗВ М-1991 калібром 240 мм. Очікується, що щонайменше така ж кількість озброєння надійде агресору найближчим часом.

"Більшість цієї зброї або використовується проти військ України, або для навчання в росії", — зазначив Буданов.

Також Корея може відправити у рф додаткові піхотні підкріплення.

"Ми не очікуємо, що побачимо багато нових наземних військ. Вони (військові КНДР — ред.) як біологічні роботи", — розповів Буданов.

Нагадаємо, у NYT розповіли, що Північна Корея відправить нову групу солдатів на війну проти України протягом наступних двох місяців.