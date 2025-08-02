Буданов пережив щонайменше 10 замахів від початку повномасштабної війни

Проте деякі могли залишитися непоміченими.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов розповів, що з початку повномасштабної війни рф проти України на нього було здійснено щонайменше 10 замахів.

Про це він повідомив в інтерв'ю.

"Чесно? Я навіть не знаю точної кількості. Більше десяти — це точно. Відверто кажучи, думаю, що їх було близько двадцяти", - сказав Буданов.

Він додав, що точну кількість спроб ліквідації не відстежував, а деякі могли залишитися непоміченими.

Такод раніше Буданов розповів про замахи на путіна.