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ПОЛІТИКА

Буданов планував напад на "Вагнера" у Малі, допомагаючи туарегам – The Times

06 серпня 2024, 09:47
Буданов планував напад на
Фото: LIGA.net
Також повідомляється, що впродовж останнього року українські спецпризначенці також брали участь в операціях проти бойовиків "Вагнера" у Судані.

Керівник ГУР Міноборони України Кирило Буданов з 2023 року планував напад на бойовиків "Вагнера" у Малі, допомагаючи повстанцям-туарегам.

Про це повідомляє The Times.

Видання зазначає, що воєнна хунта Малі розірвала дипломатичні відносини з Україною за підтримку повстанців у західноафриканській державі, які розгромили бойовиків угруповання найманців "Вагнера".

Видання послалося на документи Агентства національної безпеки США, згідно з якими українські розвідники планували атакувати бойовиків ПВК "Вагнера" під час їхніх закордонних місій.

Речник ГУР Андрій Юсов зазначив, що українські розвідники надали повстанцям "розвіддані - і не лише розвіддані - для проведення успішної військової операції".

Також повідомляється, що впродовж останнього року українські спецпризначенці також брали участь в операціях проти бойовиків "Вагнера" у Судані.

Юсов додав, що "ви побачите більше такого в майбутньому".

Міністерство закордонних справ України заявило, що рішення розірвати дипломатичні відносини з Києвом було "недалекоглядним і поспішним". Там назвали цей крок "гідним жалю" і заявили, що Малі пішла на це "без проведення ретельного вивчення фактів і обставин ... і без надання будь-яких доказів причетності України".

Наприкінці липня повстанці-туареги з руху CSP-PSD розмістили матеріали про розгромлену колону найманців ПВК "Вагнер" у Малі. За їхніми даними, бойові дії відбулися 25 і 26 липня неподалік від кордону з Алжиром.

Втрати "Вагнера" в Малі є найтяжчими за межами України з 2018 року, коли під час зіткнення з американськими військами в Сирії було вбито до 200 бойовиків.

5 серпня стало відомо, що перехідний уряд Малі вирішив розірвати дипломатичні відносини з Україною, звинувативши у підтримці дій повстанців-туарегів, які нещодавно розгромили колону малійських військових та російських найманців ПВК "Вагнер".

Кирило БудановМалівагнерівці

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