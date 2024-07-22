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ПОЛІТИКА

Буданов про вбивство Фаріон: Це виклик для всього українського суспільства

22 липня 2024, 21:10
Буданов про вбивство Фаріон: Це виклик для всього українського суспільства
Фото: LIGA.net
Буданов зазначив, що право на думку - фундамент для свободи, тому кожен, хто на нього зазіхає, має бути покараний.

Вбивство громадської діячки Ірини Фаріон доводить, що ворог у будь-який спосіб намагається роз'єднати українців.

Про це повідомляє начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в Telegram.

За його словами, вбивство Фаріон - це виклик для всього українського суспільства, а також злочин проти основоположних прав та свобод українців.

"Ця трагедія ще раз продемонструвала: ворог прагне використовувати будь-які інструменти, щоб роз'єднати нашу націю. Отже, ми не маємо права забувати, що, незважаючи на наші відмінності у політичних позиціях, право на думку, право відстоювати свої переконання - священне", - додав начальник ГУР.

Буданов зазначив, що право на думку - фундамент для свободи, тому кожен, хто на нього зазіхає, має бути покараний.

"Ірина Фаріон загинула за українську позицію. Ми не маємо права терпіти подібні злочини та продовжуємо захищати Україну як на фронті, так і всередині нашої держави", - уточнив він.

Нагадаємо, 19 липня в Ірину Фаріон стріляли біля її будинку. Куля влучила їй в голову. Громадську діячку одразу госпіталізували, але незважаючи на старання лікарів, вона померла за кілька годин.

вбивствоІрина ФаріонКирило Буданов

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