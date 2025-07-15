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Буданов розповів Келлогу про плани росії

15 липня 2025, 12:32
Буданов розповів Келлогу про плани росії
facebook.com/rustemumerov.ua
Він також розкрив деталі підготовки рф до збройного конфлікту проти країн НАТО.

Голова української розвідки Кирило Буданов взяв участь у брифінгу для спеціального представника президента США Кіта Келлога. 

Про це повідомило Головне управління розвідки України.

Також на брифінгу були присутні заступник Буданова Вадим Скібіцький, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, начальник Генштабу Андрій Гнатов і міністр оборони Рустем Умєров.

Келлога ознайомили з нинішньою оперативною обстановкою, оцінкою планів до 2036 року та з даними про підготовку армії рф до збройного конфлікту не лише проти України, а й проти країн НАТО.

"Імперські амбіції кремля не обмежуються Україною – вони охоплюють усю Європу. Втім, за підтримки Сполучених Штатів ми здатні зупинити росію й звести нанівець її військовий потенціал", – заявив Буданов.

Він такоє висловив вдячність уряду і народу США за політичну, економічну та військову підтримку України.

"росія визнає лише силу – саме через неї ми досягнемо стійкого миру", – наголосив очільник ГУР. 

Нещодавно Буданов повідомив, що Північна Корея забезпечує для рф майже половину боєприпасів.

 

війнаКирило БудановКіт Келлог

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