Північна Корея забезпечує для рф майже половину боєприпасів – Буданов
11 липня 2025, 16:53
Фото: з відкритих джерел
За його словами, КНДР також поставляє росії й інше озброєння, включаючи балістичні ракети та артилерійські системи
Корейська Народно-Демократична Республіка (КНДР) сьогодні постачає 40% російських боєприпасів для повномасштабної війни в Україні.
Про це повідомив керівник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю Bloomberg.
За його словами, КНДР також поставляє росії й інше озброєння, включаючи балістичні ракети та артилерійські системи. москва, своєю чергою, в обмін надає гроші та технології, а також допомагає пом'якшити міжнародну ізоляцію Пхеньяна.
"Це хороша зброя... Північна Корея має величезні запаси, а виробництво триває цілодобово", - додав він.
Нагадаємо, що Північна Корея відправляє до рф працівників на підприємства військово-промислового комплексу, літакобудування і робочу силу для сільського господарства і будівництва.