Північна Корея забезпечує для рф майже половину боєприпасів – Буданов

За його словами, КНДР також поставляє росії й інше озброєння, включаючи балістичні ракети та артилерійські системи

Корейська Народно-Демократична Республіка (КНДР) сьогодні постачає 40% російських боєприпасів для повномасштабної війни в Україні.

Про це повідомив керівник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю Bloomberg.

За його словами, КНДР також поставляє росії й інше озброєння, включаючи балістичні ракети та артилерійські системи. москва, своєю чергою, в обмін надає гроші та технології, а також допомагає пом'якшити міжнародну ізоляцію Пхеньяна.

"Це хороша зброя... Північна Корея має величезні запаси, а виробництво триває цілодобово", - додав він.